Hoje é feriado? Saiba onde o 9 de julho é folga nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (9) é feriado em todo o estado de São Paulo por causa da Revolução Constitucionalista de 1932. A data é considerada feriado estadual desde 1997 e altera o funcionamento de serviços públicos, comércio e outros estabelecimentos nos 645 municípios paulistas.

O movimento teve início em 9 de julho de 1932, quando tropas e parte da população de São Paulo se levantaram contra o governo provisório de Getúlio Vargas. O principal objetivo era pressionar pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e pela elaboração de uma nova Constituição.

Após quase três meses de confrontos, as forças paulistas foram derrotadas militarmente. No entanto, no ano seguinte, o governo federal convocou eleições para a Assembleia Constituinte, que resultaram na promulgação da Constituição de 1934.

Para trabalhadores e estudantes do estado, o feriado representa uma pausa no calendário de julho. Depois dele, o próximo feriado nacional será em 7 de setembro, quando é celebrada a Independência do Brasil.

*texto produzido com auxílio de IA