Homem agride namorada em saída de bar e é imobilizado por prefeito em Itaquaquecetuba

O homem foi conduzido à delegacia, mas não houve prisão em flagrante

Um homem de 44 anos foi flagrado arrastando a namorada pelos cabelos para fora de um bar em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na noite de sexta-feira (6). A agressão foi interrompida pelo prefeito da cidade, Eduardo Boigues (PL), que imobilizou o suspeito até a chegada da Guarda Civil Municipal (GCM). O homem foi conduzido à delegacia, mas não houve prisão em flagrante.

Ele não teve a identidade revelada, por isso não foi possível localizar a defesa.

A agressão ocorreu por volta das 22h, em uma espetaria recém-inaugurada no bairro Vila Monte Belo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem retira a mulher do estabelecimento pelo braço e, já na calçada, passa a puxá-la pelos cabelos.

Boigues, que estava no local acompanhado de amigos e assessores, correu em direção ao casal ao presenciar a cena. O prefeito, que é delegado de polícia licenciado, derrubou o suspeito no chão e o imobilizou com a ajuda de outras pessoas que estavam próximas

Em seguida, a Guarda Civil Municipal foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

Procurada pelo Estadão, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a Polícia Civil investiga o caso e disse que a mulher foi orientada sobre os direitos previstos na Lei Maria da Penha.

Segundo a pasta, a ocorrência foi registrada como violência doméstica. A Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso.