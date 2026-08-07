Homem é preso após atirar na cabeça de ex em SP; mulher sobreviveu

Homem disparou diversas vezes contra vítima, mas acertou apenas um tiro de raspão

O homem abordou a mulher enquanto ela saía de casa, por volta das 5h40 da manhã

A Polícia Militar de São Paulo prendeu nesta sexta-feira (7) um homem de 49 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira a tiros durante a manhã. Um dos disparos passou de raspão pela cabeça da vítima, mas ela sobreviveu.

Segundo as autoridades, a tentativa aconteceu no Jardim Paulistano, na zona norte da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem abordou a mulher enquanto ela saía de casa, por volta das 5h40 da manhã.

O suspeito estava escondido atrás de um trailer próximo ao imóvel e disse à vítima que não aceitava o fim do relacionamento, antes de efetuar vários disparos.

Equipes do 18º Batalhão de Polícia Militar detiveram o homem nas proximidades do local após tomar conhecimento do caso. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada.

A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para o Pronto-Socorro da Brasilândia, onde passou por exames e segue internada em observação.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher como tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito.