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Homem fica ferido após powerbank explodir em trem da Linha 7-Rubi; veja

Caso aconteceu na chegada à Estação Água Branca, na noite de segunda-feira (24); vítima foi levada a um pronto-socorro da região

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Homem fica ferido após powerbank explodir em trem da Linha 7-Rubi
Homem fica ferido após powerbank explodir em trem da Linha 7-Rubi Reprodução / Redes Sociais

Um passageiro ficou ferido após a explosão de um carregador portátil, conhecido como powerbank, dentro de um trem da Linha 7-Rubi, em São Paulo, na noite de segunda-feira (24). O caso ocorreu por volta das 18h, quando o vagão chegava à Estação Água Branca.

Segundo a concessionária TIC Trens, agentes de Atendimento e Segurança prestaram os primeiros socorros ao passageiro. A vítima foi encaminhada a um pronto-socorro da região.

A explosão não afetou a circulação dos trens, de acordo com a concessionária. A operação da Linha 7-Rubi seguiu normalmente após a ocorrência.

A TIC Trens é responsável pela operação da Linha 7-Rubi, que liga a capital paulista a municípios da região metropolitana.

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