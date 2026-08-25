Homem fica ferido após powerbank explodir em trem da Linha 7-Rubi; veja
Um passageiro ficou ferido após a explosão de um carregador portátil, conhecido como powerbank, dentro de um trem da Linha 7-Rubi, em São Paulo, na noite de segunda-feira (24). O caso ocorreu por volta das 18h, quando o vagão chegava à Estação Água Branca.
Segundo a concessionária TIC Trens, agentes de Atendimento e Segurança prestaram os primeiros socorros ao passageiro. A vítima foi encaminhada a um pronto-socorro da região.
A explosão não afetou a circulação dos trens, de acordo com a concessionária. A operação da Linha 7-Rubi seguiu normalmente após a ocorrência.
A TIC Trens é responsável pela operação da Linha 7-Rubi, que liga a capital paulista a municípios da região metropolitana.
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