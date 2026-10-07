Incêndio atinge prédio de pesquisa da UFPE; veja vídeo
Um incêndio atingiu, na noite desta quarta-feira (7), um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Não há registro de vítimas. As informações são do portal g1.
O fogo atingiu o antigo prédio da Diretora de Inovação e Empreendedorismo (Dine). O local concentra as pesquisas desenvolvidas na universidade. Segundo relato, o incêndio teria destruído amostras de diversos projetos, como estudos sobre câncer, obesidade, covid-19 e autismo.
Este foi o terceiro caso na instituição de ensino no período de uma semana. Em 30 de setembro, um laboratório do Departamento de Física foi atingido por chamas.
No domingo (5), o fogo atingiu um laboratório do Centro de Biociências. Não houve vítimas nos incidentes.
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