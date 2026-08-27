Incêndio de grandes proporções atinge prédio comercial em Cumbica

Um incêndio atingiu um prédio comercial nesta quinta-feira (27) na região de Cumbica, em Guarulhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 viaturas estão no local empenhadas em combater o fogo. “Equipes estão realizando o combate às chamas, sem vítimas até o momento, aguardando mais informações”, diz a nota do Corpo de Bombeiros.

Nas informações iniciais, apenas cinco viaturas do Corpo de Bombeiros tinham sido direcionadas para o local. Com o agravamento da situação, o número subiu para 14 e, agora, está em 20. Entretanto, segundo os profissionais, 53 bombeiros se encontram no local e, até o momento, não foi identificada nenhuma vítima.

O incêndio aconteceu na Avenida Guinle, 595 – Cumbica, Guarulhos.