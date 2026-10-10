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Inmet mantém Sudeste em alerta amarelo para chuvas durante o feriado de Nossa Senhora

No estado de São Paulo, onde o tempo fica chuvoso, a temperatura mínima será de 19°C e a máxima não deve passar dos 25°C no domingo

Estadão Conteúdo

Forte chuva causa pontos de alagamento na Avenida Tiradentes, na região central de São Paulo
Chuva na região central de São Paulo no dia de Natal WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O feriado de Nossa Senhora Aparecida será de instabilidade na região Sudeste, com alerta amarelo de perigo potencial para tempestades, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão de chuva se mantém em alguns locais até a terça-feira, 13.

No estado de São Paulo, onde o tempo fica chuvoso, a temperatura mínima será de 19°C e a máxima não deve passar dos 25°C no domingo, 11. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a tendência para a capital paulista é de tempo abafado e com chuva, principalmente entre as tardes e o início das noites. Há potencial para chuva forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento. Durante a noite, as precipitações perdem a intensidade As temperaturas na cidade de São Paulo variam de 18°C a 28°C.

O cenário se repete na segunda-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. A manhã será de muitas nuvens, com breves períodos de sol. A partir do meio da tarde, áreas de instabilidade se formam devido ao ar quente e úmido, com possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes, com potencial de alagamento.

O tempo na região sudeste

Em São Paulo, onde o tempo fica chuvoso, a temperatura mínima será de 19°C e a máxima não deve passar dos 25°C no domingo, 11. As instabilidades são previstas para o Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro. O oeste de Minas e centro do estado do Rio terão tempo nublado e possibilidade de chuva isolada. Já no leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, o tempo fica firme.

O tempo não se altera na região na segunda-feira, 12. O alerta amarelo de perigo para tempestade continua, mas a chuva cai de forma isolada em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Algumas regiões do estado mineiro e o Espírito Santo ficam com tempo firme, sem chuva. A temperatura varia entre 18°C em São Paulo (SP) e 33°C em Belo Horizonte (MG).

A previsão para o País

Duas condições climáticas dividem o Brasil ao longo dos próximos dias: algumas áreas terão tempo instável, com chuva e possibilidade de tempestade, enquanto outras regiões contarão com calor e tempo seco.

A previsão do Inmet abrange todo o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

As chuvas se concentram no Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com maiores acumulados previstos para Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e leste de São Paulo.

Uma frente fria atinge o Sul, derrubando as temperaturas. Em Porto Alegre, a máxima será de apenas 13°C.

Já uma massa de ar quente atua no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, mantendo o calor e tempo seco no Amapá, Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito Federal e grande parte do Nordeste. No sábado e domingo, as máximas podem chegar a 38°C em Cuiabá (MT), 39°C em Palmas (TO), 40°C em Teresina (PI). O calorão chega a Porto Velho (RO) no domingo, com termômetros atingindo os 38°C.

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