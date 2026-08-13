Muro da embaixada dos EUA em Brasília é pichado: ‘Lucram com a morte’

Marcas de fogo e uma faixa também foram encontrados no local

A ocorrência foi registrada na região da representação diplomática americana, no Setor de Embaixadas Sul, na capital federal.

O muro da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília foi alvo de pichação nesta quinta-feira (13). A pichação diz “os EUA fazem guerra e lucram com a morte“. Há também o mesmo escrito em inglês, dizendo “the USA makes war and profits from death“.

Imagens ainda mostram objetos que parecem ser ossos, e é possível ver uma marca de queimadura na parede, possivelmente proveniente de um incêndio. Uma faixa também é vista no chão.

A ocorrência foi registrada na região da representação diplomática americana, no Setor de Embaixadas Sul, na capital federal. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

A Jovem Pan entrou em contato com a Embaixada e com a Polícia Militar de Brasília, mas ainda não obteve contato. O espaço segue aberto para manifestações.

Tensão diplomática

O episódio ocorre em meio ao aumento das tensões entre Brasil e Estados Unidos. Em 15 de julho, o governo de Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre parte dos produtos brasileiros, alegando, entre outros pontos, práticas comerciais consideradas prejudiciais aos EUA e falhas no combate ao desmatamento. A medida entrou em vigor no dia 22 e levou o governo Lula a acionar formalmente Washington na Organização Mundial do Comércio (OMC), em 27 de julho.

A crise também chegou à área diplomática. Os Estados Unidos cancelaram o visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, em meio ao impasse sobre a indicação do republicano Daniel Perez para comandar a embaixada americana em Brasília. O governo brasileiro ainda não concedeu o agrément — autorização necessária para que um embaixador estrangeiro assuma o posto — e criticou Washington por ter tornado a indicação pública antes desse aval.