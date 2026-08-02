Lula admite ter pedido voto em convenção na Bahia: ‘Vou ser multado’

Presidente brincou sobre a situação com Fernando Haddad e diz ter noção de que será punido pelas falas

Durante o evento que lançou sua candidatura à reeleição, o presidente Lula (PT) afirmou reconhecer que ‘não deveria ter pedido voto’ em uma convenção da federação partidária na Bahia, neste sábado (1º).

“Eu estou aqui hoje e não posso falar que sou candidato. Eu falei na Bahia… Eu vou ser multado. Eu pedi voto, mas não devia ter pedido, porque só pode pedir depois do dia 15”, brincou Lula com Fernando Haddad e outros políticos presentes.

Partidos entram na Justiça para pedir punição ao PT e Lula

O partido Novo protocolou na noite de sábado (01), uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Lula, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), os ex-governadores Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT), além do Partido dos Trabalhadores, por suposta propaganda eleitoral antecipada durante a convenção estadual do PT realizada em Salvador. O processo foi distribuído ao ministro André Mendonça, com pedido de liminar para retirada de vídeos do evento das plataformas digitais, segundo informações divulgadas pelo Partido Novo.

Além do Novo, o deputado federal Sanderson (PL-RS) encaminhou, neste sábado (01), uma representação ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, solicitando a apuração de possível prática de propaganda eleitoral antecipada de Lula.

Veja as falas de Lula na Bahia que geraram a polêmica

“Então, depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votar em deputado federal e deputada federal, votar em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança”. Lula

“Quando vocês estiverem brigando e pedindo voto para vocês, pelo amor de Deus, depois de falar do Jerônimo, depois de falar do Wagner, dos deputados de vocês, lembrem-se que tem o Lula lá em São Paulo esperando um voto de vocês para poder virar presidente da República.” Lula