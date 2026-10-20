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México suspende importação de frango brasileiro após surto de doença de Newcastle

Trata-se de uma infecção respiratória altamente contagiosa entre as aves

AFP

Galinhas em campo gramado
Galinhas sofrem com aumento do calor Unsplash

O México suspendeu, nesta segunda-feira (19), a importação de carne de frango proveniente do Brasil, devido a um surto da doença de Newcastle no país, o maior exportador mundial desse produto, informou a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Trata-se de uma infecção respiratória altamente contagiosa entre as aves. Ela provoca alterações nervosas, redução na produção de ovos e altos índices de mortalidade, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal.

A doença de Newcastle não representa um risco grave para o ser humano.

Além da carne de frango, a suspensão também se aplica a outros produtos de origem avícola, como aves vivas e ovos férteis, informou o órgão mexicano em comunicado.

“A medida foi adotada com o propósito de proteger a produção avícola nacional, uma vez que o México é um país livre da doença de Newcastle”, indicou a pasta.

As autoridades brasileiras detectaram no domingo um surto da doença de Newcastle em uma granja comercial de perus no sul do país, segundo a Agência Brasil.

O estabelecimento foi interditado e foi informado que serão implementadas medidas de controle e erradicação do surto.

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