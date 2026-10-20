México suspende importação de frango brasileiro após surto de doença de Newcastle
O México suspendeu, nesta segunda-feira (19), a importação de carne de frango proveniente do Brasil, devido a um surto da doença de Newcastle no país, o maior exportador mundial desse produto, informou a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Trata-se de uma infecção respiratória altamente contagiosa entre as aves. Ela provoca alterações nervosas, redução na produção de ovos e altos índices de mortalidade, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal.
A doença de Newcastle não representa um risco grave para o ser humano.
Além da carne de frango, a suspensão também se aplica a outros produtos de origem avícola, como aves vivas e ovos férteis, informou o órgão mexicano em comunicado.
“A medida foi adotada com o propósito de proteger a produção avícola nacional, uma vez que o México é um país livre da doença de Newcastle”, indicou a pasta.
As autoridades brasileiras detectaram no domingo um surto da doença de Newcastle em uma granja comercial de perus no sul do país, segundo a Agência Brasil.
O estabelecimento foi interditado e foi informado que serão implementadas medidas de controle e erradicação do surto.
continue lendo
- Justiça do Rio de Janeiro decreta encerramento da recuperação judicial da Americanas Estadão Conteúdo · há 3 horas
- Bebê é resgatado pela PM após mãe solicitar ajuda simulando pedido de pizza Júlia Lara · há 5 horas
- Eleições 2026: veja como consultar locais de votação e seções alteradas para o 2º turno Sarah Américo · há 7 horas
- O que é a doença de Newcastle, que teve foco identificado em Santa Catarina Jovem Pan* · há 8 horas