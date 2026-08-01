Michelle passará por exames, e defesa de Bolsonaro pede que Moraes abra exceção para visitas

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para que Geovanna Kathleen Ferreira Lima, meia-irmã de Michelle Bolsonaro, entre na residência onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar, em Brasília.

O pedido, segundo a defesa, se dá porque a ex-primeira-dama terá que fazer exames em um hospital por conta de crises de enxaqueca, o que pode fazer com que ela fique internada por alguns dias.

Os advogados afirmam que, durante a ausência de Michelle, Geovanna prestará auxílio à filha Laura e ao próprio Bolsonaro, solicitando que a autorização seja válida apenas pelo período necessário para atender essa situação excepcional.

Novas imposições a Bolsonaro após divulgação de carta por Flávio

No último mês, Alexandre de Moraes, impôs novas restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro após concluir que ele descumpriu as medidas cautelares da prisão domiciliar ao elaborar uma carta com conteúdo político-eleitoral, lida e divulgada nas redes sociais pelo senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL).

A suspensão das visitas vale por 30 dias e alcança todos os visitantes, com exceção dos advogados, médicos e fisioterapeutas autorizados pela Justiça. A medida não altera a decisão anterior que já havia suspendido, por 90 dias, o direito de visita de Flávio Bolsonaro, apontado por Moraes como responsável por divulgar a carta nas redes sociais.

Além disso, o ministro proibiu visitas com finalidade político-eleitoral até o encerramento das eleições de 2026 e vedou a divulgação de manifestos políticos ou eleitorais por Bolsonaro, inclusive por intermédio de terceiros, independentemente do meio utilizado.

Na decisão, Moraes advertiu que o cumprimento rigoroso das condições impostas é requisito para a manutenção da prisão domiciliar. Segundo ele, eventual descumprimento poderá levar à reavaliação do benefício, incluindo a possibilidade de retorno ao regime fechado.