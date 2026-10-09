Moraes manda prender porteira condenada pelo 8 de Janeiro
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou a Polícia Federal (PF) prender Nailze Aparecida Ribeiro Silva, de 54 anos, condenada nos atos golpistas de 8 de Janeiro.
Neilze foi condenada por cinco crimes, sendo eles associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Antes da decisão, era monitorada com tornozeleira eletrônica.
A prisão foi determinada pela ação penal de Neilze estar em trânsito em julgado, ou seja, não cabem mais recursos em nenhuma instância. O mandado foi expedido na última quarta-feira (7).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a NAILZE APARECIDA RIBEIRO SILVA.Alexandre de Moraes
O total da pena imposta a Neilze é de 14 anos em regime fechado. Neilze mora em São Bernardo do Campo, em São Paulo.
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