Moraes manda prender porteira condenada pelo 8 de Janeiro

Nailze Ribeiro estava em liberdade e era monitorada por tornozeleira eletrônica

O total da pena imposta a Neilze é de 14 anos em regime fechado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou a Polícia Federal (PF) prender Nailze Aparecida Ribeiro Silva, de 54 anos, condenada nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

Neilze foi condenada por cinco crimes, sendo eles associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Antes da decisão, era monitorada com tornozeleira eletrônica.

A prisão foi determinada pela ação penal de Neilze estar em trânsito em julgado, ou seja, não cabem mais recursos em nenhuma instância. O mandado foi expedido na última quarta-feira (7).

Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a NAILZE APARECIDA RIBEIRO SILVA. Alexandre de Moraes

O total da pena imposta a Neilze é de 14 anos em regime fechado. Neilze mora em São Bernardo do Campo, em São Paulo.