Morre menino que estava internado com suspeita de comer bolo envenenado no RJ

A criança de 11 anos estava hospitalizada desde o dia 1º de junho

Morreu nesta quinta-feira (11) Arthur de Mello da Silva, de 11 anos, que estava internado após supostamente ter comido um pedaço de bolo envenenado. A criança estava hospitalizada há 11 dias em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

O pai da criança, Ademir de Mello, afirmou em entrevista que o filho teria passado mal após comer um bolo, mas não deu detalhes sobre a origem do alimento. Arthur apresentou os primeiros sintomas na noite do dia 1º de junho, ao sair da escola e ir para a casa do pai, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense.

Ele foi levado a um hospital da região, mas foi transferido no dia seguinte para o Hospital Estadual Ricardo Cruz (HerCruz), em Nova Iguaçu, onde permaneceu internado. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, a direção do centro médico confirmou a morte e comunicou que lamenta profundamente o falecimento de Arthur.

A Polícia Civil informou que a investigação foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que dará prosseguimento às providências para esclarecer os fatos. Conforme a instituição, até o momento nenhuma linha de investigação foi descartada.

A ocorrência havia sido registrada na 64ª Delegacia de Polícia de São João de Meriti pelo pai do menino. A DP realizou coleta de depoimentos de testemunhas e solicitou laudos médicos, toxicológicos e periciais.

*com informações do Estadão Conteúdo.