MP denuncia homem que matou ex e cachorro em mercado de São Paulo

O acusado está em prisão preventiva desde segunda-feira (17), além da fixação de valor mínimo de R$ 500 mil para reparação dos danos causados

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou nesta quarta-feira (19) o homem que matou a esposa, Angelita Manoela Rodrigues, a facadas em supermercado na zona norte de São Paulo no último domingo (16). Segundo o MP-SP, quem ofereceu a denúncia foi o promotor de Justiça Rodolfo Justino de Morais.

Pouco antes do crime, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que o suspeito, Lafayete Gonzaga da Silva, havia esfaqueado o cachorro da companheira.

O MP-SP informou que antes de tirar a vida da mulher, o acusado realmente matou o animal de estimação, também usando uma faca. “A denúncia engloba os delitos de feminicídio com meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e de maus-tratos a animal com resultado morte”, escreveu o MP-SP.

Segundo a denúncia, o casal morava na mesma residência, situada na Freguesia do Ó, também na zona norte da capital paulista. Ele teria matado o cão da companheira a golpes de faca no quintal do imóvel. Em seguida, ainda armado, perseguiu a vítima até um supermercado localizado a poucos metros dali. No estabelecimento, à vista de clientes e funcionários, ele esfaqueou Angelita Manoela .

“Para o MP-SP, o crime ocorreu por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, valendo-se da relação íntima de afeto e da coabitação entre os dois. A Promotoria também destacou a pluralidade de golpes e o fato de a vítima ter sido surpreendida dentro do estabelecimento comercial”. MP-SP

O Ministério Público requereu a manutenção da prisão preventiva do acusado, decretada em audiência de custódia na última segunda-feira (17), além da fixação de valor mínimo de R$ 500 mil para reparação dos danos causados aos familiares da vítima.