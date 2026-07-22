MP-PR denuncia pai que chutou o rosto da filha de 3 anos por tortura e lesão

Caso aconteceu no dia 5 de julho, quando ele foi filmado por uma câmera de segurança agredindo a menina, de três anos

Imagens mostram o momento em que o homem voltava do mercado com as crianças

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou na terça-feira, 21, o homem de 31 anos que foi flagrado chutando o rosto da filha por tortura na modalidade castigo e outros dois crimes de lesão corporal qualificada.

O caso aconteceu no dia 5 de julho, quando ele foi filmado por uma câmera de segurança agredindo a menina, de três anos, em Francisco Beltrão, no interior do Paraná. A reportagem não localizou a defesa do pai, que não teve a identidade revelada.

As imagens mostram o momento em que o homem voltava do mercado com as crianças, quando se vira para trás e desfere um chute na região do rosto e tórax da menina, que apresentou sangramento e caiu no chão. Uma testemunha tenta intervir, mas o pai parece ir embora com os filhos.

Dias antes, em 2 de julho, o acusado teria agredido o rosto do filho, de 5 anos, com um pedaço de madeira, causando lesões. O fato teria acontecido na residência da família.

Segundo o MP-PR, o homem também teria obrigado os dois filhos a permanecerem ajoelhados sobre tampinhas de garrafa, grãos de pipoca e de feijão, “com o objetivo de provocar intenso sofrimento físico e mental”.

Em depoimento obtido com exclusividade pelo Fantástico, da TV Globo, o pai afirmou que “perdeu a cabeça” durante a situação flagrada pelas câmeras e disse estar arrependido. “Ela (filha de 3 anos) estava berrando na rua. Eu tinha pedido pra ela parar de ficar berrando. Ela sempre chora ou berra direto, assim, escandalosamente”, afirmou o homem no depoimento.