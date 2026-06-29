Estudante de medicina é encontrada morta em MG; companheiro é preso
Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta na noite de sábado (27), em um apartamento em Barbacena, cidade do interior de Minas Gerais (MG). O companheiro da vítima foi preso em flagrante por suspeita de feminicídio após uma operação conjunta entre as forças de segurança do estado.
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada após a localização do corpo, que já não apresentava sinais vitais. No local, a perícia confirmou indícios de crime violento, o que deu início imediato aos trabalhos de investigação e levantamento de informações.
De acordo com as investigações, o suspeito teria deixado o local logo após o crime. A identificação da rota de fuga permitiu que a Polícia Militar (PMMG), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/JF) realizassem ações de rastreamento e cerco. O homem foi interceptado e preso nas proximidades do município de Bom Jardim de Minas.
Após a prisão, o investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em São João del-Rei. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e encaminhado à prisão, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem sob sigilo para preservar a apuração dos fatos e a integridade dos familiares da vítima.
A mulher foi identificada como Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues. Em nota, a Faculdade de Medicina de Barbacena lamentou a morte.