Estudante de medicina é encontrada morta em MG; companheiro é preso

Investigado foi encontrado em Bom Jardim de Minas, cidade do interior do estado, após fugir do local do crime

Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta na noite de sábado (27), em um apartamento em Barbacena, cidade do interior de Minas Gerais (MG). O companheiro da vítima foi preso em flagrante por suspeita de feminicídio após uma operação conjunta entre as forças de segurança do estado.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada após a localização do corpo, que já não apresentava sinais vitais. No local, a perícia confirmou indícios de crime violento, o que deu início imediato aos trabalhos de investigação e levantamento de informações.

De acordo com as investigações, o suspeito teria deixado o local logo após o crime. A identificação da rota de fuga permitiu que a Polícia Militar (PMMG), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/JF) realizassem ações de rastreamento e cerco. O homem foi interceptado e preso nas proximidades do município de Bom Jardim de Minas.

Após a prisão, o investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em São João del-Rei. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e encaminhado à prisão, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem sob sigilo para preservar a apuração dos fatos e a integridade dos familiares da vítima.

A mulher foi identificada como Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues. Em nota, a Faculdade de Medicina de Barbacena lamentou a morte.