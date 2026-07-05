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Mulher é presa em flagrante com medicamentos sem documentação no Aeroporto do Galeão

A passageira desembarcava de um voo procedente de Foz do Iguaçu (PR) transportando medicamentos sem a documentação exigida para a importação regular

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PF prende mulher com medicamentos no Aeroporto do Galeão
PF prende mulher com medicamentos no Aeroporto do Galeão Divulgação / Governo

Na noite deste sábado (4), a Polícia Federal prendeu uma mulher em flagrante no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro pelo transporte de medicação sem possuir a documentação necessária. 

Ainda segundo a PF, os medicamentos transportados pela mulher, que não teve sua identidade revelada, eram para emagrecimento e anabolizantes. 

As autoridades apenas revelaram que a mulher presa tem 30 anos de idade, é natural de Codó, no Maranhão, e vinha de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro. 

Durante a abordagem, policiais federais encontraram 11 frascos de medicamentos na bagagem da passageira, todos sem a documentação exigida para importação regular. 

A mulher que foi detida poderá responder pelos crimes de contrabando e importação irregular de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.

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