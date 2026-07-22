Mulher é presa em Guarulhos suspeita de encomendar a morte do marido policial

Embora a esposa da vítima já tivesse sido detida logo após o crime, ela acabou sendo solta na época por falta de elementos robustos que justificassem a manutenção da prisão

Uma mulher de 56 anos, procurada por envolvimento no assassinato do próprio marido — que era policial civil —, foi presa nesta quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Civil, ela foi localizada por agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) no bairro Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo, no exato momento em que se preparava para fugir da região.

O crime ocorreu em janeiro de 2025, em São Miguel Paulista, na zona leste da capital paulista. Na ocasião, o agente estava em um estabelecimento comercial quando dois homens invadiram o local e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. Os executores do homicídio foram identificados e presos no decorrer das investigações.

Embora a esposa da vítima já tivesse sido detida logo após o crime, ela acabou sendo solta na época por falta de elementos robustos que justificassem a manutenção da prisão. No entanto, o inquérito não foi encerrado. Equipes do Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco), vinculadas à 7ª Delegacia Seccional de Polícia, aprofundaram as apurações e conseguiram reunir novas provas que apontavam a mulher como a mandante do crime, tendo contratado os atiradores para executar o marido.

Com as novas provas, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva. “O conjunto de indícios do crime sempre apontava para a participação de mais pessoas, dentre elas a própria esposa do policial. Não desistimos do trabalho investigativo, nos aprofundamos mais e conseguimos essa decisão da Justiça”, afirmou o delegado Douglas Torres, do GOE.

O caso foi oficialmente registrado como captura de procurado no 4º Distrito Policial de Guarulhos, onde a suspeita permaneceu à disposição da Justiça.

*texto produzido com auxílio de IA