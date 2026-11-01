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Novembro em SP começa com chuva e calor; veja previsão para a semana

Na segunda-feira, muitas nuvens e aberturas de sol pela manhã

Estadão Conteúdo

Calor em São Paulo
Calor em São Paulo KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A cidade de São Paulo amanheceu neste domingo, 1º, com nebulosidade e sensação de frio. O dia, porém, segue com sol entre nuvens e elevação das temperaturas. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, para segunda-feira, 2, dia de Finados, a expectativa é de fortes chuvas. Já a Meteoblue projeta para o maior aumento de temperaturas na semana entre terça-feira, 3, e quarta-feira, 4.

Ainda neste domingo, entre o meio e o fim da tarde, a entrada da brisa marítima favorece o aumento da nebulosidade e são esperadas chuvas em forma de pancadas rápidas e isoladas. Na segunda-feira, muitas nuvens e aberturas de sol pela manhã. “À tarde, a propagação de áreas de instabilidade provoca chuva em forma de pancadas generalizadas com trovoadas, rajadas de vento e potencial para formação de alagamentos”, alerta o CGE.

Veja a variação de temperaturas, de acordo com a Meteoblue:

  • Domingo: entre 17ºC e 26ºC
  • Segunda-feira: entre 19ºC e 25ºC – fortes chuvas
  • Terça-feira: entre 20ºC e 29ºC
  • Quarta-feira: entre 20ºC e 31ºC
  • Quinta-feira: entre 19ºC e 27ºC – fortes chuvas

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