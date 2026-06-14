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O que se sabe sobre os helicópteros envolvidos em acidente aéreo no Rio de Janeiro

Aeronaves de matrículas PP-MAC e PR-DJJ colidiram no ar e caíram no Recreio dos Bandeirantes; acidente deixou ao menos seis mortos

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O que se sabe sobre os helicópteros envolvidos em acidente aéreo no Rio de Janeiro
fogo-em-patio-no-recreio--6d5313c55ea80d6c Reprodução

As autoridades já identificaram as duas aeronaves envolvidas na colisão registrada na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu após os helicópteros colidirem no ar e deixou ao menos seis mortos.

Segundo informações divulgadas pela Força Aérea Brasileira (FAB), as aeronaves possuem as matrículas PP-MAC e PR-DJJ.

De acordo com registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero de matrícula PP-MAC pertence à empresa Turfik Comércio de Frutas Ltda. A aquisição da aeronave foi registrada em 10 de outubro de 2024. Ela tinha como destino a cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Já o helicóptero de matrícula PR-DJJ tem como proprietário Maurício da Cunha e Silva Espíndola Dias. A compra da aeronave foi registrada em 21 de abril de 2021.

Informações preliminares indicam que uma das aeronaves transportava apenas o piloto, enquanto a outra levava cinco pessoas a bordo, sendo um comandante e quatro passageiros. Também há relatos iniciais de que um dos helicópteros seria do modelo Esquilo e teria partido da região da Costa Verde fluminense, possivelmente de Angra dos Reis.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o plano de voo das aeronaves, seus destinos ou a identidade das vítimas. A confirmação dessas informações dependerá do avanço das investigações conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

Após a colisão, os helicópteros caíram na região da Avenida das Américas. O impacto provocou explosões e um incêndio que atingiu diversos veículos estacionados em um pátio nas proximidades. As chamas foram controladas por equipes do Corpo de Bombeiros.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda são desconhecidas e serão apuradas pelos investigadores da Força Aérea Brasileira.

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