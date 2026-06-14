O que se sabe sobre os helicópteros envolvidos em acidente aéreo no Rio de Janeiro

Aeronaves de matrículas PP-MAC e PR-DJJ colidiram no ar e caíram no Recreio dos Bandeirantes; acidente deixou ao menos seis mortos

As autoridades já identificaram as duas aeronaves envolvidas na colisão registrada na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu após os helicópteros colidirem no ar e deixou ao menos seis mortos.

Segundo informações divulgadas pela Força Aérea Brasileira (FAB), as aeronaves possuem as matrículas PP-MAC e PR-DJJ.

De acordo com registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero de matrícula PP-MAC pertence à empresa Turfik Comércio de Frutas Ltda. A aquisição da aeronave foi registrada em 10 de outubro de 2024. Ela tinha como destino a cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Já o helicóptero de matrícula PR-DJJ tem como proprietário Maurício da Cunha e Silva Espíndola Dias. A compra da aeronave foi registrada em 21 de abril de 2021.

Informações preliminares indicam que uma das aeronaves transportava apenas o piloto, enquanto a outra levava cinco pessoas a bordo, sendo um comandante e quatro passageiros. Também há relatos iniciais de que um dos helicópteros seria do modelo Esquilo e teria partido da região da Costa Verde fluminense, possivelmente de Angra dos Reis.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o plano de voo das aeronaves, seus destinos ou a identidade das vítimas. A confirmação dessas informações dependerá do avanço das investigações conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

Após a colisão, os helicópteros caíram na região da Avenida das Américas. O impacto provocou explosões e um incêndio que atingiu diversos veículos estacionados em um pátio nas proximidades. As chamas foram controladas por equipes do Corpo de Bombeiros.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda são desconhecidas e serão apuradas pelos investigadores da Força Aérea Brasileira.