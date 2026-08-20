JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal da Manhã 2ª Edição | 07h00 - 10h00
Brasil

Ônibus atinge asa de Boeing 737 durante embarque no Aeroporto de Guarulhos

O avião seria utilizado no voo G3 7480, com destino a Assunção, no Paraguai

Estadão Conteúdo

Aeroporto de Guarulhos
Segundo a companhia, o avião teve a ponta da asa esquerda atingida por um ônibus da administradora do aeroporto antes da decolagem. Agência Brasil

Um Boeing 737 Max 8 da Gol foi atingido por um ônibus durante o embarque de passageiros na manhã desta quarta-feira (19), no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O avião seria utilizado no voo G3 7480, com destino a Assunção, no Paraguai.

Segundo a companhia, o avião teve a ponta da asa esquerda atingida por um ônibus da administradora do aeroporto antes da decolagem. “Em razão da ocorrência, uma outra aeronave foi designada para o voo”, informou a Gol, acrescentando que as medidas adotadas tiveram como prioridade a segurança da operação

Imagens divulgadas por passageiros nas redes sociais mostram a aeronave já após o incidente, com a ponta da asa esquerda sobre o ônibus que atingiu o avião. A GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, confirmou que um veículo operacional teve contato com uma aeronave durante uma manobra no pátio.

“Após a ocorrência, a aeronave foi retirada de operação para inspeção e manutenção, conforme os protocolos de segurança”, afirmou a concessionária.

Assuntos

continue lendo

Casas Bahia entra com recuperação judicial para reestruturar dívidas Brasil Justiça suspende demissões em massa de trabalhadores das Casas Bahia Decisão foi motivada por um pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) para barrar as dispensas
  1. Latam confirma vazamento de dados de parcela dos clientes Jovem Pan · há 12 horas
  2. MP denuncia médica após morte de seis crianças em UTI em hospital do PR Estadão Conteúdo · há 16 horas
  3. Quem são os mortos em acidente entre micro-ônibus e caminhão no Paraná Jovem Pan · há 17 horas
  4. MP denuncia homem que matou ex e cachorro em mercado de São Paulo Jovem Pan · há 18 horas