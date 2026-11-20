Investigação aponta que condutor dirigia sem habilitação válida; vítima de 26 anos permanece internada após sofrer lesões graves na coluna

O motorista investigado por atropelar o bancário Henrique Boccato Soler, de 26 anos, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada desde 2025. A informação foi revelada nesta sexta-feira (20) pelo g1, com base nas investigações da Polícia Civil.

O condutor, identificado como Pedro Giannini Nogueira Pires, de 34 anos, atropelou o jovem na noite de sábado (14), na Rua Piauí, no bairro Santo Antônio. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Henrique caminhava acompanhado da namorada e da cunhada, quando foi atingido pelo veículo e arremessado contra a calçada.

Segundo as investigações, o motorista tentou deixar o local após o atropelamento, mas foi impedido por testemunhas. Policiais militares relataram que ele apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, incluindo odor etílico. Pedro se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas um exame clínico posterior não constatou embriaguez.

Henrique sofreu ferimentos na cabeça e uma grave lesão na coluna cervical. O bancário passou por cirurgia e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, sem conseguir movimentar as pernas.

Novas imagens divulgadas nesta semana mostram que o motorista havia começado a dirigir cerca de dois minutos antes do atropelamento. Após atingir o jovem, o veículo também bateu em um carro estacionado.

O caso é investigado pelo 1º Distrito Policial de São Caetano do Sul e foi inicialmente registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Polícia Civil já ouviu testemunhas e encaminhou imagens para perícia.

A defesa da vítima busca demonstrar que o motorista dirigia em alta velocidade e sob efeito de álcool, o que poderia levar a uma mudança no enquadramento criminal. Pedro foi ouvido e liberado após o registro da ocorrência.