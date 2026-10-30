PM apreende carro sem placa e R$ 100 mil de Toguro; origem foi comprovada e bens devolvidos

Ele compareceu à delegacia, comprovou a origem do dinheiro e foi liberado

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu R$100 mil encontrados no veículo do influenciador e empresário Tiago Ribeiro de Lima, conhecido como Toguro na noite desta quinta-feira, 29. Ele compareceu à delegacia, comprovou a origem do dinheiro e foi liberado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, um motorista de 22 anos foi abordado pela PM enquanto trafegava com um veículo sem as placas de identificação pela Avenida Santos Dumont, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante a fiscalização do automóvel, os agentes encontraram R$ 100 mil em espécie.

Ao ser questionado sobre a quantia, o condutor informou aos policiais que era funcionário do influenciador digital e que o dinheiro seria destinado ao pagamento de uma transação veicular

Toguro compareceu posteriormente ao 4º Distrito Policial de Guarulhos, onde o caso foi apresentado. No local, ele apresentou documentação bancária que atestou a origem lícita do dinheiro e corroborou com a versão apresentada pelo condutor. Os R$ 100 mil foram devolvidos ao proprietário.

A ocorrência foi registrada oficialmente no 4º DP de Guarulhos como adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e as circunstâncias relativas à ausência das placas de identificação do carro seguem sob apuração das autoridades locais.