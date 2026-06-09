Polícia apreende 50 mil figurinhas falsificadas da Copa

A ação aconteceu em centros de consumo popular no Brás e Canindé, na zona leste da cidade de São Paulo

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) realizaram nesta terça-feira (9) uma operação contra a falsificação de figurinhas, álbuns e materiais esportivos referentes à Copa do Mundo 2026.

A ação aconteceu em centros de consumo popular no Brás e Canindé, na zona leste da cidade de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, as equipes apreenderam 50 mil figurinhas, 1.000 álbuns e 1.039 camisetas. “Quatro envolvidos nos locais respondem por crime contra a propriedade industrial”, declarou o Deic.

A ação é coordenada por policiais da 1ª Delegacia DIG (Antipirataria). As equipes intensificaram o combate aos itens relacionados a Copa com a proximidade do campeonato.

O início do torneio alertou as apurações quanto a quantidade de produtos pirateados como figurinhas e camisas das seleções classificadas para a disputa. As apreensões acontecem na avenida Rangel Pestana, no Brás, e ruas Valtier e Alexandrino Pedroso, no Canindé. O material passará por perícia.