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Polícia Civil recupera obras de Matisse roubadas em 2025 da Biblioteca Mário de Andrade

Assalto aconteceu na manhã do dia 7 de dezembro, quando criminosos levaram oito gravuras do artista francês Henri Matisse e outras cinco do pintor brasileiro Candido Portinari

Jovem Pan

Obras roubadas da exposição "Fotografia e vanguarda do MAM São Paulo", que foi alvo dos criminosos neste domingo (7), na Biblioteca Mário de Andrade. — Foto: Reprodução/Instagram
Obras roubadas da exposição "Fotografia e vanguarda do MAM São Paulo", que foi alvo dos criminosos neste domingo (7), na Biblioteca Mário de Andrade. — Foto: Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

A Polícia Civil informou nesta quinta-feira (13) que recuperou as obras do artista francês Henri Matisse, roubadas em 2025 da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no Centro de São Paulo. O assalto aconteceu na manhã do dia 7 de dezembro, quando criminosos levaram oito gravuras do artista francês Henri Matisse e outras cinco do pintor brasileiro Candido Portinari.

A ação ocorreu durante o horário de funcionamento e atingiu um dos acervos públicos mais relevantes do país.

Entre as gravuras furtadas de Matisse estão obras reconhecidas internacionalmente por seu valor artístico e histórico. Segundo a instituição, foram levadas:

  • Le clown (O palhaço)
  • Le cirque (O circo)
  • Monsieur loyal (Senhor leal)
  • Cauchemar de l’Éléphant Blanc (O pesadelo do elefante branco)
  • Le Codomas (Os Codomas)
  • La nageuse dans l’aquarium (O nadador no aquário)
  • L’avaleur de sabres (O engolidor de palavras)
  • Le Cowboy (O cowboy)

As peças integram séries raras do modernismo europeu, frequentemente exibidas em mostras temáticas. Já as cinco obras de Portinari — cujos detalhes ainda não foram divulgados — pertenciam ao núcleo de arte brasileira do acervo gráfico da biblioteca.

*Com informações da AFP

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