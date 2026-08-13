Polícia Civil recupera obras de Matisse roubadas em 2025 da Biblioteca Mário de Andrade
A Polícia Civil informou nesta quinta-feira (13) que recuperou as obras do artista francês Henri Matisse, roubadas em 2025 da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no Centro de São Paulo. O assalto aconteceu na manhã do dia 7 de dezembro, quando criminosos levaram oito gravuras do artista francês Henri Matisse e outras cinco do pintor brasileiro Candido Portinari.
A ação ocorreu durante o horário de funcionamento e atingiu um dos acervos públicos mais relevantes do país.
Entre as gravuras furtadas de Matisse estão obras reconhecidas internacionalmente por seu valor artístico e histórico. Segundo a instituição, foram levadas:
- Le clown (O palhaço)
- Le cirque (O circo)
- Monsieur loyal (Senhor leal)
- Cauchemar de l’Éléphant Blanc (O pesadelo do elefante branco)
- Le Codomas (Os Codomas)
- La nageuse dans l’aquarium (O nadador no aquário)
- L’avaleur de sabres (O engolidor de palavras)
- Le Cowboy (O cowboy)
As peças integram séries raras do modernismo europeu, frequentemente exibidas em mostras temáticas. Já as cinco obras de Portinari — cujos detalhes ainda não foram divulgados — pertenciam ao núcleo de arte brasileira do acervo gráfico da biblioteca.
*Com informações da AFP