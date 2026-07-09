Polícia prende pai filmado chutando filha de 3 anos no Paraná

A corporação informou haver indícios de que esse não foi o único episódio de agressão e o enteado de 5 anos também seria vítima

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta quinta-feira (9) o pai filmado chutando a filha de 3 anos em Francisco Beltrão, no sudoeste do Estado. Segundo a corporação, há indícios de que esse não teria sido o único episódio de agressão contra a menina e o enteado de 5 anos também seria vítima do homem.

O caso ocorreu no domingo (5). O vídeo captado por câmeras de segurança viralizou nas redes sociais. Depois de a agressão ganhar força nas plataformas, a mãe das crianças tomou conhecimento sobre o episódio. Ela registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (7) e deixou a residência na qual morava com o homem.

A PCPR informou que, na quarta-feira (8), o homem prestou depoimento e depois foi liberado. À corporação, ele confirmou a agressão e disse ter sido motivado pelo choro da criança, mas contou não recordar completamente dos fatos.

Em entrevista a jornalistas, o delegado Anderson Andrei disse que a PCPR pediu ao Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) a prisão preventiva do homem por causa do vídeo e também por encontrarem machucado no rosto do enteado, que teria sido oriundo de uma agressão ocorrida em casa. O órgão autorizou a detenção por lesão corporal e situação de violência doméstica familiar.

Já o delegado Ricardo Moraes informou que a menina não sofreu nenhuma “repercussão maior” em sua integridade após o chute em seu rosto. O caso segue sob investigação da polícia.