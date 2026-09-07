Policial militar é preso suspeito de feminicídio em Embu das Artes

Larissa Cruz Morata morreu com um tiro na cabeça no banheiro da casa em que morava com o policial

A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta segunda-feira (7), o mandado de prisão temporária contra o policial militar Vinícius Costa Silva, marido de Larissa Cruz Morata, de 29 anos. Ele é suspeito de ter cometido feminicídio contra Larissa.

Ela morreu com um tiro na cabeça no banheiro da casa em que morava com o policial, na cidade de Embu das Artes na região metropolitana de São Paulo. Foi o próprio Vinícius quem chamou a PM, afirmando ter achado a mulher morta ao acordar.

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a medida foi decretada após as investigações apontarem indícios de “ocorrência de infração penal a ser investigada, dada a dinâmica dos fatos e elementos objetivos preliminarmente angariados”.

Por ser soldado da Polícia Militar (PM), Vinícius foi apresentado pela Corregedoria da PM e será encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes (PMRG). “O caso é investigado como morte suspeita pela Delegacia de Embu das Artes. As diligências prosseguem para esclarecer todos os fatos”, disse a SSP-SP.

Entenda o caso

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 29 anos, vítima de um disparo de arma de fogo na cabeça, dentro de uma residência no bairro Chácaras Bartira, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Larissa Morata foi localizada no imóvel na manhã do domingo (6).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o marido da vítima, um policial militar, prestou depoimento sobre o caso.

Conforme o relato dado aos agentes que atenderam à ocorrência, a mulher teria cometido suicídio. A arma utilizada no disparo, que pertencia ao policial, foi apreendida no local e estava sob o corpo da vítima.

O caso foi registrado na Delegacia de Embu das Artes como morte suspeita. A Polícia Científica realizou perícia na residência, e foram solicitados exames nas mãos da vítima e do marido, além de exames balísticos na arma e análises dos demais vestígios recolhidos.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte.

*Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo