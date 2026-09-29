São Paulo pode ter calor de 35°C e pancadas de chuva nesta terça-feira; veja a previsão

Além da chuva, também há risco de queda de granizo e rajadas de vento, que podem ultrapassar 60 km/h

Segundo o órgão municipal, há possibilidade de rajadas de vento em torno dos 50km/h, por se tratar de um dia de ambiente pré-frontal.

A cidade de São Paulo terá uma terça-feira, 29, de muito calor, com temperatura máxima de até 35°C e possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuva ao longo do dia.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) informou que a elevação da temperatura é favorecida pela redução da nebulosidade e pela predominância do sol. Entre a tarde e o início da noite, podem ocorrer pancadas rápidas de chuva isolada, com intensidade moderada e, em alguns pontos, forte.

Segundo o órgão municipal, há possibilidade de rajadas de vento em torno dos 50km/h, por se tratar de um dia de ambiente pré-frontal.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a temperatura na capital deve variar de 19ºC a 35ºC, com umidade máxima de 95% e mínima de 40%. Nesta semana, a cidade enfrenta a primeira onda de calor da primavera, com possibilidade de temperaturas até 5ºC acima da média para a época.

São Paulo está sob dois avisos nesta terça-feira: alerta laranja, de perigo, para tempestade, entre às 9h29 e às 23h59, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e queda de granizo; e alerta amarelo, de perigo potencial para tempestade, entre às 9h25 e às 23h59, com risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e queda de granizo

Com o fim da onda de calor e expectativa para chuvas, as buscas no Google Trends pelo termo “frente fria” ganharam relevância na última semana.

Apesar do início de semana quente, o calor está com os dias contados na capital devido à passagem de uma frente fria pelo Estado.

Segundo o CGE, na quarta-feira, 30, há alerta para pancadas de chuva e temporais isolados em várias regiões do Estado, incluindo a capital, a partir do fim da tarde e durante a noite. A temperatura deve variar de 18ºC a 31ºC.

Além da chuva, também há risco de queda de granizo e rajadas de vento, que podem ultrapassar 60 km/h em alguns momentos. Assim, há possibilidade de alagamentos, elevação dos níveis de rios e córregos, queda de árvores e destelhamentos de residências.

Já na quinta-feira, dia 1º, os termômetros não devem passar dos 23ºC, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 70%. Além da queda da temperatura, o dia também será marcado por muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite, ainda com riscos de rajadas de vento em torno dos 50 km/h.