Quem compôs o Hino da Independência do Brasil e os bastidores da sua criação

A letra de Evaristo da Veiga e a melodia de Dom Pedro I transformaram um poema de 1822 no símbolo do rompimento político com Portugal

O Hino da Independência é uma das obras mais conhecidas do repertório patriótico nacional, mas sua criação envolve dois nomes distintos e momentos separados. Diferente do que muitos imaginam, a composição não nasceu pronta e musicada no dia 7 de setembro de 1822. A obra é fruto da união entre os versos do poeta e livreiro Evaristo da Veiga e a melodia criada pelo próprio imperador Dom Pedro I, consolidando-se ao longo dos anos como a trilha sonora oficial da emancipação brasileira.

Os nomes por trás da letra e da música

A resposta para a autoria do hino exige a separação entre o texto e a partitura. A letra foi escrita em agosto de 1822 por Evaristo da Veiga, um influente intelectual e político da época. Originalmente, o texto não foi pensado para ser um hino oficial, mas sim um poema intitulado Hino Constitucional Brasiliense, criado para inflamar o sentimento de autonomia que tomava conta da província do Rio de Janeiro naqueles meses tensos.

A melodia, por sua vez, foi adicionada posteriormente por Dom Pedro I. O então príncipe regente era um músico amador de grande talento, que tocava diversos instrumentos e tinha noções avançadas de composição. Ao entrar em contato com os versos de Evaristo da Veiga, que já circulavam em panfletos populares, Dom Pedro I decidiu criar um arranjo marcial e vibrante para acompanhar as palavras. O imperador compôs a música ainda no ano de 1822, garantindo que a obra ganhasse o formato de canção.

O clima de 1822 e a urgência de um símbolo nacional

O contexto histórico em que o poema foi escrito ajuda a entender a força da mensagem. O Brasil vivia uma pressão constante das Cortes de Lisboa, que exigiam o retorno imediato de Dom Pedro a Portugal e a anulação das liberdades comerciais e administrativas conquistadas desde a vinda da Família Real em 1808.

Evaristo da Veiga capturou exatamente esse sentimento de resistência. Quando o poema começou a circular de mão em mão nas ruas do Rio de Janeiro, ele funcionou como uma espécie de manifesto a favor da autonomia. A população precisava de símbolos que materializassem a ideia de um país independente, e os versos que falavam em não temer a morte pela liberdade serviram perfeitamente a esse propósito cívico.

A versão esquecida do maestro Marcos Portugal

Um fato pouco conhecido sobre a história do Hino da Independência é que a melodia de Dom Pedro I não foi a única a acompanhar o poema de Evaristo da Veiga. O renomado compositor português Marcos Portugal, que vivia no Brasil e era o mestre de música da corte, também criou uma partitura para os mesmos versos.

Durante os primeiros anos após a independência, a versão de Marcos Portugal chegou a ser tocada em solenidades oficiais e eventos públicos. No entanto, o peso político e a força simbólica de Dom Pedro I fizeram com que a melodia composta pelo imperador se tornasse a favorita popular. Com o passar das décadas, a composição do monarca se estabeleceu de forma definitiva, enquanto a partitura do maestro português acabou restrita aos arquivos históricos.

O significado dos versos de liberdade

A linguagem utilizada no hino reflete o romantismo cívico do século XIX. O trecho inicial, que canta “Já podeis da Pátria filhos / Ver contente a mãe gentil”, é uma mensagem direta aos brasileiros, afirmando que a nação (a mãe gentil) já podia se orgulhar de sua nova condição de liberdade.

O refrão “Ou ficar a pátria livre / Ou morrer pelo Brasil” ecoa o famoso grito do Ipiranga (“Independência ou morte”). A letra reforça a ideia de que o sacrifício pessoal era um preço justo a se pagar para evitar o retorno aos grilhões coloniais. Não há menções a batalhas sangrentas, mas sim uma celebração da coragem civil e da esperança de um futuro autônomo, livre das amarras de Portugal.

Dúvidas frequentes sobre a obra

O Hino da Independência é mais antigo que o Hino Nacional?

Sim, o Hino da Independência foi composto em 1822. Já a melodia do atual Hino Nacional Brasileiro foi criada por Francisco Manuel da Silva em 1831, e sua letra definitiva, escrita por Osório Duque-Estrada, só foi oficializada em 1922.

A música foi realmente composta no dia 7 de setembro?

Não há registros históricos que comprovem que Dom Pedro I compôs a melodia exatamente no dia do Grito do Ipiranga. A versão mais aceita pelos historiadores é que ele trabalhou na partitura semanas depois do evento, já no Rio de Janeiro.

Quando o Hino da Independência deve ser executado?

A lei brasileira estabelece que a obra deve ser executada em cerimônias cívicas, especialmente durante as comemorações da Semana da Pátria, em setembro, para celebrar a memória da emancipação política do país.

A popularidade duradoura do Hino da Independência mostra como a união de uma poesia engajada com uma melodia de apelo popular conseguiu atravessar séculos. A obra não apenas documenta o espírito de uma época de ruptura, mas continua sendo uma peça central nas celebrações da identidade nacional brasileira.