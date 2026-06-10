Quem são as vítimas de acidente de avião em Marília (SP)

Aeronave caiu perto do aerporto ao tentar retornar e deixou dois mortos

O Corpo de Bombeiros confirmou as identidades das vítimas de um acidente aéreo em Marília, interior de São Paulo, nesta quarta-feira (10).

São eles Gabriel Maloni Mendes da Cruz, de 24 anos, e Henrique Guariente, de 47. Assim como uma terceira vítima, que sobreviveu, todos eram pilotos. Ainda não se sabe quem pilotava a aeronave no momento do acidente. Eles ficaram presos nas ferragens e carbonizados.

Gabriel era funcionário do Grupo Ponzan Alimentos, dona do avião. A empresa trabalha com temperos, molhos, conservas, cereais, farináceos, especiarias e frutas secas.

O grupo lamentou a morte do piloto nas redes sociais. A terceira vítima não teve a identidade confirmada ainda.

A aeronave bimotor de sigla PT-MDB caiu logo após a decolagem, por volta das 11h13, de acordo com a Defesa Civil. O veículo caiu em um campo de futebol de uma associação atlética, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Em nota enviada à Jovem Pan Marília, foi informado que o voo havia partido do próprio aeroporto da cidade.

Equipes de bombeiros foram acionadas e conseguiram socorrer uma das vítimas da queda com vida, em estado grave, com quadro de traumatismo craniano. Ela foi encaminhada a um pronto-socorro da região.