Cantor, youtuber e diretor: quem eram as vítimas de acidente de helicópteros no Rio

O youtuber argentino Gaspi, com 2.8 milhões de inscritos, também estava em uma das aeronaves

O cantor norte-americano Nickel Oliver Tree, de 32 anos, e outras cinco vítimas estavam nos dois helicópteros que colidiram e explodiram na manhã deste domingo (14) no Rio de Janeiro. Tree tinha 2.3 milhões de seguidores no Instagram e estava no Brasil desde o início do mês para um show que aconteceu em São Paulo no último dia 6 de junho.

As aeronaves caíram no pátio de uma concessionária na Avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o registro é de que seis vítimas morreram, todas ocupantes das aeronaves.

Testemunhas também relataram explosões no local depois do acidente. Cerca de 20 carros pegaram fogo, mas o incêndio foi controlado. Segundo informações divulgadas pela Força Aérea Brasileira (FAB), as aeronaves possuem as matrículas PP-MAC e PR-DJJ.

Cantor Oliver Tree, que morreu em acidente de helicóptero no RJ │Reprodução/Instagram/@olivertree

As 6 vítimas são:

Helicóptero PP-MAC

Piloto: Alexandre Souza

Passageiro: Lucas Brito Chaves – conhecido como Lucas Frota, era produtor musical brasileiro

Passageiro: Nickel Oliver Tree – cantor norte-americano

Passageiro: Lucas Vignale – diretor do audiovisual argentino

Passageiro: Gaspar Prim – youtuber argentino

Helicóptero PR-DJJ

Piloto: Charles Marsillac

Segundo informações do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac eram profissionais experientes e atuavam na formação de outros aviadores. “Uma tragédia. Uma fatalidade. Algo absolutamente fora do comum, uma colisão entre dois helicópteros. Dois pilotos experientes que eram inclusive instrutores de outros pilotos”, declarou.

O argentino Gaspar Prim, conhecido como Gaspi, era um youtuber com aproximadamente 2.8 milhões de inscritos em seu canal no Youtube. Ele era conhecido por seu humor provocador e produzia vídeos de abordagens espontâneas a desconhecidos nas ruas de Buenos Aires, marcados pela saudação “buenass”.