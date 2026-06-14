Cantor, youtuber e diretor: quem eram as vítimas de acidente de helicópteros no Rio
O cantor norte-americano Nickel Oliver Tree, de 32 anos, e outras cinco vítimas estavam nos dois helicópteros que colidiram e explodiram na manhã deste domingo (14) no Rio de Janeiro. Tree tinha 2.3 milhões de seguidores no Instagram e estava no Brasil desde o início do mês para um show que aconteceu em São Paulo no último dia 6 de junho.
As aeronaves caíram no pátio de uma concessionária na Avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o registro é de que seis vítimas morreram, todas ocupantes das aeronaves.
Testemunhas também relataram explosões no local depois do acidente. Cerca de 20 carros pegaram fogo, mas o incêndio foi controlado. Segundo informações divulgadas pela Força Aérea Brasileira (FAB), as aeronaves possuem as matrículas PP-MAC e PR-DJJ.
As 6 vítimas são:
Helicóptero PP-MAC
- Piloto: Alexandre Souza
- Passageiro: Lucas Brito Chaves – conhecido como Lucas Frota, era produtor musical brasileiro
- Passageiro: Nickel Oliver Tree – cantor norte-americano
- Passageiro: Lucas Vignale – diretor do audiovisual argentino
- Passageiro: Gaspar Prim – youtuber argentino
Helicóptero PR-DJJ
- Piloto: Charles Marsillac
Segundo informações do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac eram profissionais experientes e atuavam na formação de outros aviadores. “Uma tragédia. Uma fatalidade. Algo absolutamente fora do comum, uma colisão entre dois helicópteros. Dois pilotos experientes que eram inclusive instrutores de outros pilotos”, declarou.
O argentino Gaspar Prim, conhecido como Gaspi, era um youtuber com aproximadamente 2.8 milhões de inscritos em seu canal no Youtube. Ele era conhecido por seu humor provocador e produzia vídeos de abordagens espontâneas a desconhecidos nas ruas de Buenos Aires, marcados pela saudação “buenass”.