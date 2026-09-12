Ricardo Nunes aciona Controladoria para apurar alvará de prédio que desabou em SP

O prefeito da capital paulista disse que a antiga estrutura do prédio deveria ser demolida

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse neste sábado (12) que acionou a Controladoria-Geral do Município para apurar a veracidade do alvará do prédio que desabou na Penha, na zona leste da capital. Em entrevista a jornalistas, o chefe do Executivo paulistano afirmou que a estrutura antiga deveria ter sido demolida.

Segundo Nunes, moradores relataram que a demolição nunca ocorreu. A partir da informação da população, o prefeito contou que decidiu acionar a controladoria para apurar se o documento assinado por uma servidora da Subprefeitura da Penha é verdadeiro ou falso.

“Se aquele documento for falso, essa pessoa também vai responder civil e criminalmente pelo ato que fez”, declarou Nunes.

Ao ser perguntado sobre a fala do advogado da construtora, de que a empresa não fez a demolição, Nunes afirmou que ele “fez a confissão de um crime”.

O prefeito disse também que um pai e um filho são os proprietários do imóvel que desabou e a polícia dará voz de prisão a eles. De acordo com Nunes, o filho era o engenheiro técnico responsável pelo prédio.