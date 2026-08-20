Rio entra em Estágio 2 devido à previsão de ventos de até 90km/h

De acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo na sexta (21) será influenciado pela aproximação e passagem de uma frente fria continental

O município do Rio de Janeiro entrou no Estágio 2 às 18h, desta quinta-feira (20), devido à previsão de intensificação dos ventos na cidade, a partir da manhã de sexta-feira (21). De acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo na sexta será influenciado pela aproximação e passagem de uma frente fria continental.

Os ventos estarão fortes, entre 52 quilômetros por hora e 76 km/h, com rajadas de intensidade muito forte (acima de 76 km/h, podendo chegar a 90 km/h) no período da manhã. Ao longo do dia, o céu estará parcialmente nublado, passando a nublado no período da tarde, com previsão de chuva fraca a isolada.

Em casa:

Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa;

Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua: