São Paulo descarta segundo caso suspeito de Ebola

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informou nesta sexta-feira (12) que descartou o segundo casos suspeito de Ebola. A decisão vem após análises que foram realizadas em duas amostrar em períodos diferentes. O caso em questão tinha sido notificado na quarta-feira (10) após uma brasileira de 31 anos, que havia viajado recentemente à República Democrática do Congo (RDC), apresentar febre e diarreia.

Ela permanece internada no Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) com evolução clínica favorável, e recebe tratamento para gastroenterocolite aguda. A primeira amostra da paciente foi coletada antes de 72 horas do início dos sintomas, uma nova coleta foi feita após esse período, conforme o protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dois resultados foram negativos.

Em 1º de junho, o Estado de São Paulo descartou o primeiro caso suspeito de Ebola registrado neste ano, em um homem de 37 anos que havia viajado à República Democrática do Congo.

Sintomas

A doença pelo vírus Ebola costuma ter início súbito, com febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, fadiga, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Casos graves podem apresentar manifestações hemorrágicas e, nas formas críticas, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.

É considerado suspeito o indivíduo que, nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas, tenha permanecido, residido ou viajado para local com transmissão ativa da doença, ou tenha vindo de país com circulação do vírus quando não for possível determinar com segurança os locais visitados, e apresente febre e/ou calafrios, acompanhados ou não de diarreia, vômitos ou manifestações hemorrágicas.

O vírus não é transmitido por via respiratória. A transmissão ocorre após o início dos sintomas, pelo contato direto com sangue, secreções, fluidos corporais ou tecidos de pessoas infectadas. Não há transmissão durante o período de incubação, antes do aparecimento dos sintomas.