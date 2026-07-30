São Paulo registra menor número de roubos da história no primeiro semestre
A cidade de São Paulo registrou o menor número de roubos da série histórica no primeiro semestre. Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizados 44.649 casos, segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). É a primeira vez, desde o início da série histórica, em 2001, que a capital fecha os seis primeiros meses do ano com menos de 50 mil ocorrências.
Na comparação com o mesmo período de 2025, quando foram registrados 51.266 roubos, a queda foi de 12,9%. Em relação a 2023, quando a cidade teve 68.403 ocorrências, a redução chega a 34,7%.
Os registros também caíram em junho. No mês, foram contabilizados 6.861 roubos na capital, contra 7.887 no mesmo período do ano passado. A redução foi de 13%.
As maiores quedas no primeiro semestre foram registradas nas regiões de Guaianases, São Mateus, Sapopemba e Cidade Tiradentes, onde o número de roubos caiu 24,7%. Em Itaquera e Itaim Paulista, a redução foi de 23%.
Na região central da cidade, os casos passaram de 7.647 para 6.940, uma queda de 9,2%. Já a zona oeste registrou redução de 7,9% nas ocorrências.
Segundo a SSP, a redução dos roubos ocorreu em meio ao reforço do policiamento ostensivo, ao monitoramento das áreas com maior incidência de crimes e à integração entre as polícias Militar e Civil. A pasta afirma que as ações são direcionadas com base em dados de inteligência e no acompanhamento das regiões com maior concentração de ocorrências.
Para o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, a redução dos roubos depende de ações que vão além das prisões em flagrante.
“É preciso desarticular toda a cadeia criminosa, desde quem pratica o crime até quem financia esse mercado ilegal por meio da receptação. A integração entre as polícias, o uso intensivo de inteligência, a tecnologia e o combate aos desmanches clandestinos têm sido fundamentais para alcançar esses resultados históricos e ampliar a segurança da população”Osvaldo Nico Gonçalves