Capital fechou os seis primeiros meses do ano com 44,6 mil casos, primeira vez abaixo de 50 mil registros desde 2001

São Paulo registra menor número de roubos da história no primeiro semestre

A cidade de São Paulo registrou o menor número de roubos da série histórica no primeiro semestre. Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizados 44.649 casos, segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). É a primeira vez, desde o início da série histórica, em 2001, que a capital fecha os seis primeiros meses do ano com menos de 50 mil ocorrências.

Na comparação com o mesmo período de 2025, quando foram registrados 51.266 roubos, a queda foi de 12,9%. Em relação a 2023, quando a cidade teve 68.403 ocorrências, a redução chega a 34,7%.

Os registros também caíram em junho. No mês, foram contabilizados 6.861 roubos na capital, contra 7.887 no mesmo período do ano passado. A redução foi de 13%.

As maiores quedas no primeiro semestre foram registradas nas regiões de Guaianases, São Mateus, Sapopemba e Cidade Tiradentes, onde o número de roubos caiu 24,7%. Em Itaquera e Itaim Paulista, a redução foi de 23%.

Na região central da cidade, os casos passaram de 7.647 para 6.940, uma queda de 9,2%. Já a zona oeste registrou redução de 7,9% nas ocorrências.

Segundo a SSP, a redução dos roubos ocorreu em meio ao reforço do policiamento ostensivo, ao monitoramento das áreas com maior incidência de crimes e à integração entre as polícias Militar e Civil. A pasta afirma que as ações são direcionadas com base em dados de inteligência e no acompanhamento das regiões com maior concentração de ocorrências.

Para o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, a redução dos roubos depende de ações que vão além das prisões em flagrante.