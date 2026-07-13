Semana começa com frio, garoa e máxima de 16°C em São Paulo; veja previsão

A semana começou com tempo fechado, temperaturas baixas e previsão de garoa na cidade de São Paulo. Nesta segunda-feira (13), os termômetros devem variar entre 10°C e 16°C, enquanto o céu permanece encoberto ao longo do dia, com possibilidade de chuva fraca em diferentes períodos, de acordo com a Climatempo.

A previsão indica acumulado de aproximadamente 4,9 milímetros de chuva nesta segunda-feira, volume classificado como fraco a moderado. A combinação entre o frio e o tempo nublado deve predominar desde a manhã até a noite.

Na terça-feira (14), o frio deve continuar na capital paulista. A temperatura mínima prevista é de 9°C, a mais baixa da semana, enquanto a máxima deve chegar a 19°C. O dia terá períodos de sol entre muitas nuvens e momentos de céu encoberto. A expectativa é de pouca chuva, com acumulado de cerca de 0,2 milímetro.

Já na quarta-feira (15), a tendência é de elevação gradual das temperaturas. A mínima deve ser de 10°C e a máxima pode atingir 21°C. O dia será marcado por sol entre muitas nuvens e há previsão de formação de nevoeiro durante a noite.

De acordo com a previsão meteorológica, as condições do tempo são influenciadas por uma área de baixa pressão atmosférica formada sobre o oceano, próxima às regiões Sul e Sudeste do país, favorecendo a manutenção do tempo instável no início da semana.

Na quinta-feira (16), a amplitude térmica chega a 16ºC, com mínima de 8ºC e máxima de 24ºC. Ainda segundo a Climatempo, não há previsão de chuva.

Já na reta final da semana, na sexta-feira (17), a amplitude deve ser ainda maior. Com diferença de 18ºC, São Paulo tem previsão de mínima de 8ºC, enquanto a máxima deve chegar em 26ºC. Assim como no dia anterior, não há previsão de chuva.