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Serra do Rio Grande do Sul registra neve e temperatura próxima de 0°C

Pelo menos duas cidades dos Campos de Cima da Serra, no nordeste do estado gaúcho, registraram neve neste domingo (6)

Estadão Conteúdo

Rio Grande do Sul registra neve em algumas localidades
Rio Grande do Sul registra neve em algumas localidades Milena Velho Amaral/Divulgação

A empresa de meteorologia Climatempo analisou vídeos e confirmou que houve registro de neve no pico do Monte Negro, em São José dos Ausentes, e na região do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul.

Nas redes sociais, a Secretaria de Turismo e Cultura de São José dos Ausentes compartilhou vídeos da neve na região. Em um dos registros, um grupo passeia a cavalo enquanto a neve cai. “A neve chegou e pintou de branco as paisagens de São José dos Ausentes”, escreveu a pasta.

Segundo a Climatempo, a cidade registrou temperatura mínima de 0,9ºC neste domingo (6). Ao longo do dia, a menor temperatura do Brasil foi registrada em São Joaquim (SC), onde os termômetros marcaram -1,8ºC.

Em São Paulo, as cidades mais geladas foram Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, com 8,9ºC, e Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, com 10,8ºC.

Também houve registro de chuva congelada em São Francisco de Paula e Gramado, ambos na Serra Gaúcha. Enquanto a neve cai em forma de flocos de gelo e chega ao chão sem derreter, a chuva congelada começa como neve, mas derrete ao passar por uma camada mais quente do ar e congela novamente antes de atingir o solo, formando pequenas pedras de gelo.

A empresa afirmou que os fenômenos foram possíveis devido à combinação de frio intenso e muita umidade. Novos registros de neve podem ocorrer entre o fim da noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira (7) nas serras Gaúcha e Catarinense. No entanto, ao longo da madrugada, a nebulosidade deve diminuir, o que reduz as chances de nevar.

Mesmo sem neve, o Dia da Independência deve ser gelado no Sul do País. A Climatempo afirmou que o dia deve amanhecer com muita geada e temperaturas negativas em diversas áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No Paraná, também há chances de geada e temperaturas mínimas entre 0ºC e 5ºC.

Segundo a empresa, o centro da massa de ar polar que atingiu o Brasil passará pelo Uruguai durante a segunda-feira. Com o deslocamento do fenômeno para o oceano na terça-feira (8) as temperaturas devem começar a subir.

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