Serra do Rio Grande do Sul registra neve e temperatura próxima de 0°C

Pelo menos duas cidades dos Campos de Cima da Serra, no nordeste do estado gaúcho, registraram neve neste domingo (6)

A empresa de meteorologia Climatempo analisou vídeos e confirmou que houve registro de neve no pico do Monte Negro, em São José dos Ausentes, e na região do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul.

Nas redes sociais, a Secretaria de Turismo e Cultura de São José dos Ausentes compartilhou vídeos da neve na região. Em um dos registros, um grupo passeia a cavalo enquanto a neve cai. “A neve chegou e pintou de branco as paisagens de São José dos Ausentes”, escreveu a pasta.

Segundo a Climatempo, a cidade registrou temperatura mínima de 0,9ºC neste domingo (6). Ao longo do dia, a menor temperatura do Brasil foi registrada em São Joaquim (SC), onde os termômetros marcaram -1,8ºC.

Em São Paulo, as cidades mais geladas foram Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, com 8,9ºC, e Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, com 10,8ºC.

Também houve registro de chuva congelada em São Francisco de Paula e Gramado, ambos na Serra Gaúcha. Enquanto a neve cai em forma de flocos de gelo e chega ao chão sem derreter, a chuva congelada começa como neve, mas derrete ao passar por uma camada mais quente do ar e congela novamente antes de atingir o solo, formando pequenas pedras de gelo.

A empresa afirmou que os fenômenos foram possíveis devido à combinação de frio intenso e muita umidade. Novos registros de neve podem ocorrer entre o fim da noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira (7) nas serras Gaúcha e Catarinense. No entanto, ao longo da madrugada, a nebulosidade deve diminuir, o que reduz as chances de nevar.

Mesmo sem neve, o Dia da Independência deve ser gelado no Sul do País. A Climatempo afirmou que o dia deve amanhecer com muita geada e temperaturas negativas em diversas áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No Paraná, também há chances de geada e temperaturas mínimas entre 0ºC e 5ºC.

Segundo a empresa, o centro da massa de ar polar que atingiu o Brasil passará pelo Uruguai durante a segunda-feira. Com o deslocamento do fenômeno para o oceano na terça-feira (8) as temperaturas devem começar a subir.