SP terá volume de chuva atípico para junho a partir de quarta-feira

De acordo com o Climatempo, instabilidades podem registrar, em cinco dias, o volume de água esperado para todo o mês de junho

O estado de São Paulo registra uma mudança no tempo a partir desta quarta-feira (10) com a chegada de uma frente fria e a formação de áreas de baixa pressão atmosférica. A previsão indica dias de umidade elevada, com chuva frequente e volumes que podem atingir a média mensal em diversas regiões até o próximo domingo (14).

Essa instabilidade é provocada pela passagem de uma frente fria pela costa, associada a um ciclone extratropical, e pela intensificação de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira, as chuvas devem começar pela madrugada no oeste paulista e avançam para a Grande São Paulo, Vale do Paraíba e litoral durante a tarde. Há previsão de raios e chuva de moderada a forte intensidade em pontos do interior.

De acordo com o Climatempo, a persistência da chuva é incomum para o mês de junho, período em que o estado tradicionalmente apresenta baixos índices pluviométricos. Na capital paulista, o acumulado previsto entre quarta-feira e domingo varia de 50 mm a 60 mm, o equivalente à média histórica total para este mês (60 mm). Em áreas próximas à divisa com o Paraná, os índices podem chegar a 100 mm.

Previsão para a semana

O tempo úmido deve predominar ao longo de toda a semana, segundo o Climatempo. Na quinta-feira (11), a formação de uma nova frente fria mantém as condições para chuva moderada a forte em várias localidades. Na sexta-feira (12), o sistema avança pelo estado acompanhado de um novo ciclone extratropical que se desloca pelo oceano.

O próximo fim de semana, dias 13 e 14 de junho, terá tempo instável com risco de pancadas de chuva no território paulista, embora ocorram períodos de sol entre as nuvens. A previsão aponta para a redução do frio registrado nos últimos dias devido ao aumento da nebulosidade.