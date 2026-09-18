Inep divulga cartilha com orientações sobre redação do Enem 2026; leia e se prepare
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgou nesta sexta-feira (18) a cartilha referente à redação da edição deste ano.
“A Redação do Enem 2026 – Cartilha do Participante” está disponível no portal do Inep. As provas serão nos dias 8 e 15 de novembro.
O texto reforça a orientação dada no ano passado para o não uso do que o Inep chama de “repertório de bolso”, que seria a utilização de referências já prontas e decoradas para serem utilizadas na redação.
Para evitar esse tipo de referência, o órgão recomenda escolher referências específicas, com relação direta com o tema, além de articular com a tese apresentada.
Um exemplo utilizado na cartilha é a utilização de Platão e a “Sociedade Ideal” .
O trecho do texto seria:
Em sua obra A República, Platão defende a construção de uma sociedade ideal, na qual todos os cidadãos sejam valorizados de acordo com suas contribuições para o bem comum. No entanto, observa-se que a realidade brasileira ainda se distancia desse ideal quando se trata do envelhecimento populacional […].
O trecho é considerado repertório de bolso por apresentar uma conexão superficial e forçada, utilizando a ideia de “sociedade ideal” de Platão apenas para criar um contraste genérico com a realidade.
Não há uma explicação de como o pensamento do filósofo ajuda a compreender o problema do envelhecimento em si e a apresentar baixa produtividade, funcionando apenas como uma abertura padronizada que serviria para quase qualquer tema. Ela poderia ser removida do parágrafo sem alterar a compreensão do texto.
Ao todo são cinco competências avaliadas na prova:
- Competência I: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.
- Competência II: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.
- Competência III: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.
- Competência IV: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.
- Competência V: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.
Pontos que podem zerar a prova:
A cartilha também indica os pontos que podem levara a anulação total da prova, São eles:
- Fuga total ao tema: quando o texto não desenvolve nem o assunto amplo nem o tema específico delimitado na proposta[1][2].
- Não obediência ao tipo dissertativo-argumentativo: apresentar predominância de outra tipologia textual, como narração, descrição, depoimento pessoal ou poema.
- Texto insuficiente: redação com extensão de até 7 linhas manuscritas (ou até 10 linhas em sistema Braille), qualquer que seja o conteúdo.
- Folha de Redação em branco: ausência total de texto escrito na folha definitiva.
- Identificação do participante: inserção de nome, assinatura, rubrica, iniciais ou qualquer marca de identificação fora do campo destinado exclusivamente para isso.
- Impropérios, desenhos e rasuras propositais: presença de ofensas, palavrões, desenhos ou sinais gráficos sem função no corpo do texto ou no título.
- Partes deliberadamente desconectadas: inserção de trechos sem relação com o tema ou com a argumentação, tais como recados para a banca avaliadora, orações, mensagens religiosas, protestos desarticulados, reflexões sobre o próprio desempenho no exame ou letras de músicas e hinos.
- Uso de língua estrangeira: texto escrito predominantemente ou integralmente em outro idioma que não o português.
- Texto ilegível: grafia incompreensível que impossibilite a leitura por dois avaliadores independentes.
- Cópia dos textos motivadores ou do Caderno de Questões: A quantidade de linhas copiadas é desconsiderada da contagem total; se o trecho autoral resultante for de até 7 linhas, o texto é zerado por insuficiência.
Observação importante sobre os Direitos Humanos: O desrespeito ou a violação dos direitos humanos na proposta de intervenção não anula a redação inteira, mas resulta na atribuição de nota 0 (zero) exclusivamente na Competência V.
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