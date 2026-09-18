Inep divulga cartilha com orientações sobre redação do Enem 2026; leia e se prepare

“A Redação do Enem 2026 – Cartilha do Participante” está disponível no portal do Inep

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgou nesta sexta-feira (18) a cartilha referente à redação da edição deste ano.

“A Redação do Enem 2026 – Cartilha do Participante” está disponível no portal do Inep. As provas serão nos dias 8 e 15 de novembro.

O texto reforça a orientação dada no ano passado para o não uso do que o Inep chama de “repertório de bolso”, que seria a utilização de referências já prontas e decoradas para serem utilizadas na redação.

Para evitar esse tipo de referência, o órgão recomenda escolher referências específicas, com relação direta com o tema, além de articular com a tese apresentada.

Um exemplo utilizado na cartilha é a utilização de Platão e a “Sociedade Ideal” .

O trecho do texto seria:

Em sua obra A República, Platão defende a construção de uma sociedade ideal, na qual todos os cidadãos sejam valorizados de acordo com suas contribuições para o bem comum. No entanto, observa-se que a realidade brasileira ainda se distancia desse ideal quando se trata do envelhecimento populacional […].

O trecho é considerado repertório de bolso por apresentar uma conexão superficial e forçada, utilizando a ideia de “sociedade ideal” de Platão apenas para criar um contraste genérico com a realidade.

Não há uma explicação de como o pensamento do filósofo ajuda a compreender o problema do envelhecimento em si e a apresentar baixa produtividade, funcionando apenas como uma abertura padronizada que serviria para quase qualquer tema. Ela poderia ser removida do parágrafo sem alterar a compreensão do texto.

Ao todo são cinco competências avaliadas na prova:

Competência I : Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.

: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência II : Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. Competência III : Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência IV : Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.

: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Competência V: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Pontos que podem zerar a prova:

A cartilha também indica os pontos que podem levara a anulação total da prova, São eles:

Fuga total ao tema : quando o texto não desenvolve nem o assunto amplo nem o tema específico delimitado na proposta[1][2].

: quando o texto não desenvolve nem o assunto amplo nem o tema específico delimitado na proposta[1][2]. Não obediência ao tipo dissertativo-argumentativo : apresentar predominância de outra tipologia textual, como narração, descrição, depoimento pessoal ou poema.

: apresentar predominância de outra tipologia textual, como narração, descrição, depoimento pessoal ou poema. Texto insuficiente : redação com extensão de até 7 linhas manuscritas (ou até 10 linhas em sistema Braille), qualquer que seja o conteúdo.

: redação com extensão de até 7 linhas manuscritas (ou até 10 linhas em sistema Braille), qualquer que seja o conteúdo. Folha de Redação em branco : ausência total de texto escrito na folha definitiva.

: ausência total de texto escrito na folha definitiva. Identificação do participante : inserção de nome, assinatura, rubrica, iniciais ou qualquer marca de identificação fora do campo destinado exclusivamente para isso.

: inserção de nome, assinatura, rubrica, iniciais ou qualquer marca de identificação fora do campo destinado exclusivamente para isso. Impropérios, desenhos e rasuras propositais : presença de ofensas, palavrões, desenhos ou sinais gráficos sem função no corpo do texto ou no título.

: presença de ofensas, palavrões, desenhos ou sinais gráficos sem função no corpo do texto ou no título. Partes deliberadamente desconectadas : inserção de trechos sem relação com o tema ou com a argumentação, tais como recados para a banca avaliadora, orações, mensagens religiosas, protestos desarticulados, reflexões sobre o próprio desempenho no exame ou letras de músicas e hinos.

: inserção de trechos sem relação com o tema ou com a argumentação, tais como recados para a banca avaliadora, orações, mensagens religiosas, protestos desarticulados, reflexões sobre o próprio desempenho no exame ou letras de músicas e hinos. Uso de língua estrangeira : texto escrito predominantemente ou integralmente em outro idioma que não o português.

: texto escrito predominantemente ou integralmente em outro idioma que não o português. Texto ilegível : grafia incompreensível que impossibilite a leitura por dois avaliadores independentes.

: grafia incompreensível que impossibilite a leitura por dois avaliadores independentes. Cópia dos textos motivadores ou do Caderno de Questões: A quantidade de linhas copiadas é desconsiderada da contagem total; se o trecho autoral resultante for de até 7 linhas, o texto é zerado por insuficiência.

Observação importante sobre os Direitos Humanos: O desrespeito ou a violação dos direitos humanos na proposta de intervenção não anula a redação inteira, mas resulta na atribuição de nota 0 (zero) exclusivamente na Competência V.