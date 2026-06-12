Suspeito de estuprar criança no Palmeiras diz que descobriu caso pela imprensa
Um associado do clube social do Palmeiras, acusado de estuprar uma criança nas dependências da instituição, afirmou nesta sexta-feira (12) que só tomou conhecimento das acusações pela nota do clube e pela imprensa, segundo sua defesa.
Seus advogados também negaram as denúncias e pediram acesso aos procedimentos instaurados. O processo segue em segredo de Justiça.
O texto ainda diz que a defesa se coloca à disposição das autoridades para esclarecer os fatos ocorridos.
A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso. O caso foi divulgado primeiramente pelo Ge e confirmado pelo Estadão.
De acordo com nota da Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso ocorreu na quarta-feira (10). A mãe da vítima prestou depoimento, relatando os fatos na 4ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM – Norte) e também acionou a Polícia Militar.
A criança foi encaminhada para exames no Instituto Médico Legal e o caso está sendo investigado pelo 3º DDM (Oeste).
Posição do Palmeiras
Em nota, o Palmeiras informou que foi procurado pela mãe da criança para relatar um caso de abuso dentro das dependências da sede social. Um médico do clube atendeu a criança e advogados foram colocados à disposição para atender a família durante o depoimento à polícia.
Ainda de acordo com o Palmeiras, o material obtido por meio de câmeras de segurança foi encaminhado às autoridades. A presidente Leila Pereira determinou ainda a imediata suspensão de um associado suspeito de envolvimento no caso, que será expulso do quadro associativo caso a autoria do crime seja comprovada.
“O Palmeiras repudia veementemente qualquer forma de violência ou abuso e não medirá esforços para que os fatos sejam rapidamente esclarecidos.”
*Com informações do Estadão Conteúdo