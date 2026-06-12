Suspeito de estuprar criança no Palmeiras diz que descobriu caso pela imprensa

Seus advogados também negaram as denúncias e requereram acesso aos procedimentos instaurados

Um associado do clube social do Palmeiras, acusado de estuprar uma criança nas dependências da instituição, afirmou nesta sexta-feira (12) que só tomou conhecimento das acusações pela nota do clube e pela imprensa, segundo sua defesa.

Seus advogados também negaram as denúncias e pediram acesso aos procedimentos instaurados. O processo segue em segredo de Justiça.

O texto ainda diz que a defesa se coloca à disposição das autoridades para esclarecer os fatos ocorridos.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso. O caso foi divulgado primeiramente pelo Ge e confirmado pelo Estadão.

De acordo com nota da Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso ocorreu na quarta-feira (10). A mãe da vítima prestou depoimento, relatando os fatos na 4ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM – Norte) e também acionou a Polícia Militar.

A criança foi encaminhada para exames no Instituto Médico Legal e o caso está sendo investigado pelo 3º DDM (Oeste).

Posição do Palmeiras

Em nota, o Palmeiras informou que foi procurado pela mãe da criança para relatar um caso de abuso dentro das dependências da sede social. Um médico do clube atendeu a criança e advogados foram colocados à disposição para atender a família durante o depoimento à polícia.

Ainda de acordo com o Palmeiras, o material obtido por meio de câmeras de segurança foi encaminhado às autoridades. A presidente Leila Pereira determinou ainda a imediata suspensão de um associado suspeito de envolvimento no caso, que será expulso do quadro associativo caso a autoria do crime seja comprovada.

“O Palmeiras repudia veementemente qualquer forma de violência ou abuso e não medirá esforços para que os fatos sejam rapidamente esclarecidos.”

*Com informações do Estadão Conteúdo