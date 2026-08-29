Tempestades deixam ao menos dois mortos no RS; alerta para chuva e granizo vai até terça-feira

Entre as mortes, está uma criança de Porto Alegre que morreu após a queda de uma árvore na residência em que estava e outra pessoa ficou ferida na ocasião

Duas pessoas morreram, outras duas ficaram feridas e 28 pessoas estão entre desabrigados e desalojados por conta das fortes chuvas que atingem parte do Rio Grande do Sul desde quinta-feira (27). O alerta da Defesa Civil é para tempestade, granizo e ventos de até 90km/h durante todo o fim de semana, até terça-feira (1º).

O boletim meteorológico mais recente do Estado aponta danos em, pelo menos, 21 municípios até a manhã deste sábado (29), entre alagamentos, danos em residências, queda de árvores, falta de energia e desmoronamentos.

Entre as mortes, está uma criança de Porto Alegre que morreu após a queda de uma árvore na residência em que estava e outra pessoa ficou ferida na ocasião. Em Arroio Grande, um passageiro morreu após o carro ser arrastado pela enchente e o motorista está hospitalizado.

A tempestade causou danos em residência de vários municípios, deixando pessoas desabrigadas e desalojadas principalmente nas cidades de Sobradinho, Santa Cruz do Sul, Quaraí e Pelotas. Essa última, inclusive, teve o maior número de desabrigados, 13 pessoas, e a prefeitura está distribuindo telhas para os atingidos.

Para este sábado (29), o alerta da Defesa Civil é de tempestades com granizo na metade norte do Estado e chuva intensa na região serrana e nordeste. Os acumulados entre sábado (29) e segunda (31) podem superar 150 mm pontualmente em áreas dos Vales, Serra, Nordeste, Norte e Litoral Norte. Os alertas se estendem para até terça-feira (1º).