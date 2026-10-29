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Brasil

Tiroteio na Zona Oeste de São Paulo acaba com suspeito morto

Outros dois foram presos pela polícia que investigava uma quadrilha especializada em furtos e roubos a residências

Estadão Conteúdo

Polícia Civil de SP
Polícia Civil de SP Divulgação

Uma operação da Polícia Civil contra uma quadrilha especializada em furtos e roubos a residências terminou em tiroteio na tarde desta quinta-feira (29), na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu na rua Carlos Weber, uma via residencial do bairro e bastante movimentada. Um homem que passava pelo local na hora foi atingido.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), policiais civis que já investigavam o grupo tentaram interceptar os suspeitos no momento em que eles fugiam de um imóvel. Segundo a pasta, os agentes foram recebidos a tiros e reagiram.

Um suspeito foi baleado e encaminhado ao Hospital Universitário, mas não resistiu. Outros dois suspeitos foram rendidos e presos na sequência.

Um vídeo gravado por uma testemunha, logo após a ocorrência, mostra três homens caídos no chão, de frente para a portaria de um prédio residencial, já sob o controle dos agentes.

As investigações contra a quadrilha são conduzidas pela 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

“Até o momento, o grupo é relacionado a pelo menos sete crimes patrimoniais”, informou a pasta.

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