Trump celebra payroll e atribui alta do emprego nos EUA às tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou na noite desta sexta-feira, 4, os dados do payroll em agosto, que vieram acima das projeções de analistas, e associou o desempenho da economia a políticas comerciais e tributárias de seu governo.

Em mensagens na Truth Social, Trump classificou o resultado como “ótima notícia” e criticou as estimativas de consultorias e casas de análise, que projetavam números quase três vezes menores do que o dado oficial.

A economia dos Estados Unidos criou 162 mil empregos em agosto, em termos líquidos. As estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast variavam de zero até criação de 125 mil postos de trabalho, com mediana de 55 mil. Trump também defendeu o uso das tarifas e destacou que os efeitos de sua gestão estariam aparecendo em “muitas indústrias”, e estariam trazendo de volta empregos de manufatura para os Estados Unidos “como nunca antes”.

O presidente também citou a expansão de investimentos industriais e disse que, em breve, as fábricas nos Estados Unidos estarão “repletas de trabalhadores americanos”. O presidente também citou o setor de viagens e turismo, classificando o período do verão no Hemisfério Norte como “incrível para as viagens americanas” e destacou a Copa do Mundo da Fifa, dizendo que o evento sozinho teria gerado mais de US$ 18 bilhões para a economia e apoiado mais de 160 mil empregos.