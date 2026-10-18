Vorcaro negociou entrada como sócio da CNN Brasil, mostram mensagens
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, negociou sua entrada como sócio da CNN Brasil, controlada pelo empresário Rubens Menin, em 2024. Mensagens trocadas com Ana Matos, do marketing do banco, mostram conversas sobre participação societária, um contrato milionário de patrocínio e propostas para acompanhar o conteúdo editorial da CNN Money. As informações foram divulgadas inicialmente pelo ICL Notícias e confirmadas pela Jovem Pan.
Em 18 de setembro de 2024, Ana encaminhou a Vorcaro uma declaração de Rubens Menin sobre o lançamento da CNN Money e questionou: “João Camargo mandou. Não entendi tudo, mas penso que teremos um canal proprietário. É isso?”
O banqueiro respondeu “Sim” e, em seguida, perguntou se o nome do banco apareceria no projeto. Pouco depois, escreveu:
“Ana, na verdade guarda isso com voce mas to entrando na cnn com o rubens menin”.
Em 26 de setembro, Ana detalhou o que havia entendido sobre as negociações. Segundo ela, Vorcaro entraria como sócio da operação principal e passaria a integrar o conselho da emissora.
“CNN – o que eu entendi: vc como sócio do negócio mae. Vai para o conselho”, escreveu.
Na mesma mensagem, a executiva apresentou uma proposta para o lançamento da CNN Money. Segundo ela, a emissora pedia R$ 12 milhões por 12 meses para uma cota de sócio fundador do canal. Ana sugeriu aproveitar os R$ 10 milhões anuais que, de acordo com a mensagem, o Banco Master já destinava à CNN News, sem ampliar os gastos.
Proposta previa restrição a patrocinadores e acompanhamento editorial
Além do patrocínio, Ana sugeriu que o Banco Master tivesse participação nas decisões sobre quais empresas poderiam anunciar na CNN Money e acompanhasse o conteúdo editorial do canal.
“Faria uma black list de quem não pode patrocinar. Colocaria alguém – pode ser eu – para entender conteúdo editorial do canal pra ver nossos interesses”, escreveu.
Vorcaro respondeu à proposta: “Concordo com tudo”.
As conversas sobre valores já ocorriam em agosto daquele ano. No dia 20, Ana informou ao banqueiro que a CNN havia pedido R$ 4 milhões para patrocinar um evento. Vorcaro reagiu com “Nao!” e “Que isso!!!”. Depois, orientou: “Negocia ai” e “Maximo 1,5/2”.
Em 29 de setembro, Ana voltou a reclamar das cobranças. “Eles ficam a cada minuto querendo mais grana e eu dizendo não, vai atrasando”, afirmou.
Em outra mensagem, acrescentou: “CNN me parece outro saco sem fundo de querer grana. Kk”.
Mensagem menciona primeiro aporte como acionistas
Em 16 de outubro de 2024, Ana relatou uma nova conversa sobre o lançamento da CNN Money. Segundo ela, representantes do canal queriam saber como o Banco Master participaria do projeto e se a marca apareceria na divulgação.
“Segundo eles, já fizemos um primeiro aporte como acionistas”, escreveu.
A mensagem registra o relato de Ana sobre uma informação atribuída a terceiros, mas não apresenta comprovantes de participação societária ou de transferência de recursos.
CNN nega que Vorcaro tenha sido sócio
A CNN Brasil negou que Daniel Vorcaro tenha integrado o quadro societário da emissora ou da CNN Money.
“A CNN Brasil esclarece que Daniel Vorcaro nunca foi sócio da CNN Brasil ou do CNN Money. A emissora tem um único controlador, Rubens Menin”, afirmou.
A empresa confirmou que o Banco Master foi anunciante, mas disse que os contratos previam entregas convencionais de publicidade. Segundo a emissora, os valores comerciais são protegidos por cláusulas de confidencialidade.
A CNN também negou interferência de anunciantes em decisões editoriais. De acordo com a empresa, os executivos responsáveis pela emissora e por sua área comercial durante o período em que o Master foi anunciante deixaram seus cargos em agosto de 2025.
Leia a íntegra da nota da CNN Brasil
A CNN Brasil esclarece que Daniel Vorcaro nunca foi sócio da CNN Brasil ou do CNN Money. A emissora tem um único controlador, Rubens Menin. O Banco Master foi anunciante da CNN Brasil, com entregas de mídia convencionais nos intervalos comerciais e nas plataformas digitais. Os valores dos contratos comerciais são protegidos por cláusulas de confidencialidade, política aplicada a todos os anunciantes.
Vorcaro nunca concedeu entrevista à CNN Brasil ou ao CNN Money fora do CNN Talks – produto comercial, organizado desde sua criação pelo departamento comercial da emissora. Seus painéis são construídos em conjunto com as marcas parceiras e identificados ao público como conteúdo patrocinado. A redação não participa da concepção desses eventos e realiza apenas a cobertura jornalística. Os executivos que estavam à frente da CNN Brasil e de sua área comercial durante o período em que o Banco Master foi anunciante deixaram a empresa em agosto de 2025, meses antes da prisão de Daniel Vorcaro e da liquidação do banco.
A atual gestão mantém e fortalece a separação entre as áreas comercial e editorial, portanto, anunciantes não interferem nas decisões editoriais da CNN Brasil. Desde a liquidação do Banco Master, em novembro de 2025, a emissora vem realizando cobertura jornalística contínua sobre o caso e seus desdobramentos.
A CNN Brasil reitera seu compromisso com a independência editorial, a transparência e os princípios éticos que orientam sua atuação jornalística, mantendo a clara separação entre suas áreas comercial e editorial.
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