Witzel desiste de pré-candidatura e apoiará Garotinho no governo do RJ

Ex-governador iria concorrer ao cargo pela primeira vez após ser afastado da posição em 2021

O ex-governador Wilson Witzel (Democrata) abriu mão de sua pré-candidatura ao Governo do Rio de Janeiro neste sábado (01). A decisão ocorre para que Witzel possa apoiar Anthony Garotinho (Republicanos) na disputa. As informações foram adiantadas pela Folha e confirmadas pela Jovem Pan.

Essa seria a primeira vez que Witzel voltaria a concorrer ao governo do estado após sofrer impeachment em 2021 por acusações de irregularidades em contratos da área da saúde durante a pandemia de Covid-19.

Condenação de Witzel

Em agosto de 2020, o STJ afastou Witzel do cargo devido a investigações da Polícia Federal que revelaram um esquema de desvio de recursos públicos da saúde, com alguns sendo durante a pandemia. A Alerj deu início ao seu processo de impeachment em junho daquele ano, finalizando a cassação em abril de 2021.

Embora o ex-governador ainda seja réu em quatro ações penais no STJ relacionadas ao caso, o andamento desses processos está praticamente estagnado por conta de erros formais e de recentes alterações nas diretrizes do STF sobre o foro privilegiado.