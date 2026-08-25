Embargo econômico contra o Irã não vai reabrir Estreito de Ormuz

Imagem em close-up de uma lupa destacando o Estreito de Ormuz em um mapa em Paris, França, em 15 de abril de 2026.

O presidente dos EUA decidiu embargar economicamente o Irã como forma de pressionar o país persa a reabrir o Estreito de Ormuz. A ideia é sancionar elevadas tarifas protecionistas qualquer país que tenha relações comerciais com o Irã.

A decisão de Donald Trump não tem efeito por vários motivos. O primeiro é que embargos econômicos só produzem efeito se aplicados por anos. E mesmo assim são questionáveis para alcançar os objetivos desejados. Veja, por exemplo, o caso de Cuba, que é embargada pelos EUA por décadas, e até hoje o regime ditatorial não caiu.

O segundo motivo é que nem Rússia e nem China vão se aliar aos EUA contra o Irã, uma vez que o país persa tem um excelente relacionamento com esses países. Além disso, a Rússia já é fortemente sancionada pelos EUA. Obviamente, pressiona-la com mais sansões não produzia efeito algum, além do Kremlin jamais aceitar uma submissão aos EUA.

A China também não aceitaria essa submissão aos interesses de Washington, e pressiona-la com tarifas protecionistas seria inócuo. Basta lembrar que no auge da guerra tarifária, a China ameaçou cortar a exportação de terras raras para os EUA, o que fez Trump rapidamente voltar atrás de tarifas de 150% para 30%.

Com a porta de comércio aberta do Irã com a China e a Rússia, o país persa tem tudo o que uma nação precisa para a sua população sobreviver: alimento, energia e produtos industriais básicos. Soma-se a isso, o fato de o Irã já ser fortemente embargado e o país estar acostumado a viver sob restrições econômicas.

Isso posto, a guerra continua, o Estreito segue fechado, e o petróleo segue nas alturas.