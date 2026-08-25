JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
Alan Ghani

Embargo econômico contra o Irã não vai reabrir Estreito de Ormuz

A decisão de Donald Trump não tem efeito por vários motivos
Alan Ghani

Alan Ghani

Imagem em close-up de uma lupa destacando o Estreito de Ormuz em um mapa em Paris, França, em 15 de abril de 2026
Imagem em close-up de uma lupa destacando o Estreito de Ormuz em um mapa em Paris, França, em 15 de abril de 2026. Joao Luiz Bulcao / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

O presidente dos EUA decidiu embargar economicamente o Irã como forma de pressionar o país persa a reabrir o Estreito de Ormuz. A ideia é sancionar elevadas tarifas protecionistas qualquer país que tenha relações comerciais com o Irã.

A decisão de Donald Trump não tem efeito por vários motivos. O primeiro é que embargos econômicos só produzem efeito se aplicados por anos. E mesmo assim são questionáveis para alcançar os objetivos desejados. Veja, por exemplo, o caso de Cuba, que é embargada pelos EUA por décadas, e até hoje o regime ditatorial não caiu.

O segundo motivo é que nem Rússia e nem China vão se aliar aos EUA contra o Irã, uma vez que o país persa tem um excelente relacionamento com esses países. Além disso, a Rússia já é fortemente sancionada pelos EUA. Obviamente, pressiona-la com mais sansões não produzia efeito algum, além do Kremlin jamais aceitar uma submissão aos EUA.

A China também não aceitaria essa submissão aos interesses de Washington, e pressiona-la com tarifas protecionistas seria inócuo. Basta lembrar que no auge da guerra tarifária, a China ameaçou cortar a exportação de terras raras para os EUA, o que fez Trump rapidamente voltar atrás de tarifas de 150% para 30%.

Com a porta de comércio aberta do Irã com a China e a Rússia, o país persa tem tudo o que uma nação precisa para a sua população sobreviver: alimento, energia e produtos industriais básicos. Soma-se a isso, o fato de o Irã já ser fortemente embargado e o país estar acostumado a viver sob restrições econômicas.

Isso posto, a guerra continua, o Estreito segue fechado, e o petróleo segue nas alturas.

Assuntos

continue lendo

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa sobre a construção em andamento de um heliponto e outros projetos no Gramado Sul da Casa Branca, em Washington, D.C., em 19 de agosto de 2026 Mundo Desaprovação de Trump chega a 65%, maior número do governo, diz pesquisa O apoio a guerra no Irã também nunca esteve tão baixo
  1. Trump não sabe como sair do Estreito de Ormuz Alan Ghani · há 4 dias
  2. Varejo quebrado Alan Ghani · há 4 dias
  3. PGR defende caso Lulinha na 1ª primeira instância – a ‘sommelização’ da Justiça Alan Ghani · há 4 dias
  4. Atividade econômica cai 0,6% em junho, mostrando desaquecimento da economia Alan Ghani · há 7 dias