Operação dos EUA contra o PCC é presente para Flávio Bolsonaro

A classificação do PCC pelo governo americano como organização terrorista já começa a surtir efeitos. O Tesouro americano congelou os ativos de três brasileiros investigados por lavar dinheiro para o PCC nos EUA. Além de bem sucedida a operação pela asfixia do crime organizado, a ação traz efeitos políticos que podem ser explorados por Flávio Bolsonaro.



Há pouco tempo Lula e a esquerda condenavam a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, alegando que a decisão americana poderia ferir a soberania nacional. Por outro lado, Flávio Bolsonaro e a direita celebravam o enquadramento americano, entendendo que o Brasil ganhava um poderoso aliado no combate ao crime organizado.

Nesse embate, Flávio Bolsonaro levou a melhor, uma vez que 59% da população apoiou a ação americana, de acordo com pesquisa do DataFolha. Se o apoio popular à medida já beneficiava o senador, agora a ação, com resultados concretos contra o PCC, é um verdadeiro presente para a campanha de Flávio Bolsonaro.



Provavelmente, a campanha do senador não só vai dizer que apoiou a operação americana como ajudou a enquadrar o PCC como organização terrorista por meio de seus interlocutores nos EUA. Não será surpresa um discurso de campanha dizendo que o senador, mesmo não sendo presidente, faz mais pela segurança pública do que Lula.



De qualquer modo, a exploração política do episódio na área da segurança pública é justamente o ponto fraco do governo Lula. Não há discurso de soberania nacional que se sobressaia a milhões de brasileiros aterrorizados pela criminalidade.