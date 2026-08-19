Trump diz que não pretende negociar com Irã no momento

Segundo o presidente americano, a situação dos EUA está 'muito boa'

Segundo ele, há muito petróleo sendo produzido e entrando nos EUA por outros meios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, ao responder perguntas de repórteres na Casa Branca, nesta quarta-feira (19), que pode retomar negociações com o Irã em algum momento, mas não pretende fazer isso agora, em que a situação dos EUA está “muito boa”. O republicano reiterou que os norte-americanos detêm controle do Estreito de Ormuz e que “muitos navios” atravessaram a rota marítima na terça-feira (18).

Segundo ele, há muito petróleo sendo produzido e entrando nos EUA por outros meios. “Temos até mexicanos entrando no Texas para conseguir petróleo”, disse. “Preços cairão muito após o fim da guerra.”

Trump também voltou a afirmar que “não pode deixar que o Irã tenha uma arma nuclear”. “Contanto que tenhamos um presidente esperto para lidar com isso, estaremos bem”, disse.

Questionado se pretende encontrar o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong Un, este ano, Trump disse que sim.

“Ele tem 57 armas nucleares muito potentes. Nunca se devia permitir que isto acontecesse”, declarou Trump. “Mas as conseguiu. Eu me entendo muito bem com ele”, acrescentou.

Nesta semana, o norte-americano anunciou que reduzirá exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP