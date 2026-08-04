Aliados de Flávio apostam em Daniella Marques para conquistar eleitorado feminino

Nos bastidores, coluna confirmou que a ex-presidente da Caixa tem 'colocado a mão na massa' e frequentado reuniões na sede da campanha

Nos bastidores, coluna confirmou que a ex-presidente da Caixa tem 'colocado a mão na massa' e frequentado reuniões na sede da campanha

A ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, está sendo vista nos bastidores como uma das principais apostas da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) para ampliar a interlocução do senador com o eleitorado feminino.

Isso, independentemente de integrar ou não a chapa como candidata a vice-presidente, já que, como mostrou a coluna, o Republicanos deve declarar neutralidade na disputa ao Planalto.

Nos bastidores, auxiliares afirmam que Daniella tem participado diariamente das reuniões da pré-campanha na sede da campanha de Flávio, em São Paulo. Segundo fontes ouvidas pela coluna, ela tem “colocado a mão na massa”.

Daniella coordenou a elaboração do programa econômico da candidatura, além de ter participado da elaboração de propostas para as mulheres e de ter integrado o grupo responsável pela construção das principais propostas que serão apresentadas ao longo da campanha.

Além da atuação técnica, interlocutores apontam que Daniella pode contribuir para reduzir a resistência do eleitorado feminino ao senador. A leitura é que ela gera identificação com o público, por sua experiência tanto no trabalho quanto na vida familiar. Outros fatores são sua experiência na área econômica, o relacionamento com o setor empresarial e o perfil considerado firme.

Entre pessoas próximas ao candidato, a percepção é de que apenas Daniella Marques e a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina reúnem, hoje, um conjunto de atributos capaz de ampliar de maneira mais significativa o alcance da candidatura entre as mulheres. No caso de Tereza, também pesa a influência consolidada junto ao agronegócio.