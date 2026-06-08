Campanha de Flávio Bolsonaro define que sede será em São Paulo

Ideia original era QG em Brasília, mas fatores como maior colégio eleitoral do país e proximidade com empresários pesaram na decisão

A equipe de Flávio Bolsonaro (PL) bateu o martelo e definiu que o QG da pré-campanha será instalado em São Paulo. A decisão é recente e representa uma mudança de rumo, uma vez que a ideia original era manter a estrutura principal em Brasília.

A definição foi tomada com base em alguns pontos específicos: o fato de o Estado ser o maior colégio eleitoral do país; a expectativa de estreitamento de laços com o setor empresarial e a Faria Lima, na capital, e a aliança do senador e pré-candidato à Presidência com o governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Além disso, a o entendimento é que a sede em São Paulo também facilita viagens e deslocamentos, além de reuniões.

A partir de agora, o local do QG será escolhido. A equipe de Flávio passa por um momento de estruturação após mudanças recentes na comunicação.